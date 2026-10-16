“首次”背后折射70岁广交会迎来新变化

新华网 2026-10-16 10:26:38

首次设立新品首发展示区、首次在贸易服务展区实现10大类生产性服务业全覆盖、首次推出境外采购商会员服务、首次推出22个智慧应用场景和16项AI特色应用……迎来创办70周年节点的广交会，依然在不断推陈出新。

第140届广交会开幕之际，记者深入广交会展馆直击这些“首次”，探寻“中国第一展”的新变化。

首次设立新品首发展示区 外贸产品迭代创新

走过70年风雨历程的广交会，一直是外贸产品迭代创新的“练兵场”。

第140届广交会新品首发活动将超700场，首发数量增长15%，而且首次设立新品首发展示区，助力参展商获客。

10月15日，采购商在广交会新品首发展示区试用展品。新华社记者钟焯 摄

记者在新品首发展示区看到，多个品类的新品集中陈列，采购商接踵而至。有的穿上外骨骼机器人，体验科技助行的奇妙；有的举起新款光电望远镜试用；有的围在智能电动越野摩托车旁了解性能……

印度采购商拉金德尔说，许多新品让人意想不到，很有吸引力、激发好奇心，我们可以先在这里初步了解，再去对应展位详细洽谈。

70年来，随着我国产业结构的跃迁，农副土特产品、手工艺品、纺织轻工产品相继活跃在广交会展台。1999年第86届广交会，机电产品首次成为广交会第一大类产品。

10月15日，第140届广交会在广州开展。新华社记者卢汉欣 摄

如今的广交会，电子消费品成为绝对主力，新型储能、具身智能、智慧医疗等科技产品亮眼吸睛。消费品、中间品、资本品占比分别为56.6%、30.7%和17.3%。

伽利略（天津）技术有限公司新一代“陆行具身移动平台”在本届广交会首发亮相。“广交会汇聚了大量境外采购商，新品通过广交会曝光，能快速打开海外市场。”公司海外销售总监陈龙珏表示。

中国对外贸易中心主任朱咏说：“大量中国制造的尖端产品在广交会首发首展。广交会不只是签订单的交易平台，全球最新的客户需求、消费偏好、行业风向、产品标准、应用场景都汇聚于此。”

首次实现生产性服务业全覆盖 助推外贸企业转型

在浙江贸投一体化展示区，浙江华立海外实业发展有限公司的工作人员正介绍着泰中罗勇工业园和中亚华塔工业园情况。

“我们在泰国、乌兹别克斯坦和柬埔寨等地开发、建设和运营境外经贸合作区，打造一站式生态服务平台。”公司海外副总裁张桂芳说，“首次参展，希望面向全球招商，并按需丰富园区服务。”

当前，我国外贸企业正从“拿订单、卖产品”向“建体系、优服务”加快转型，呈现出货物、服务融合，贸易投资一体化发展的新趋势。

10月15日，采购商在第140届广交会贸易服务展区咨询。新华社记者钟焯 摄

广交会顺应这一趋势不断革新。第139届广交会贸易综合服务站升级为贸易服务展区，从传统的4类服务扩容至7类，而第140届广交会又首次在贸易服务展区实现10大类生产性服务业全覆盖，从物流仓储、设计研发到海外综合服务、跨境投融资，为企业开拓国际市场提供一站式的贸易服务。

杭州万悉科技有限公司创始人兼CEO毛慧娜说：“我们为电商、制造、时尚等领域企业做知识基建，将生产力转化为AI能看得懂的数字资产，更好助力企业在AI时代出海。首次参加广交会，希望帮助更多外贸企业海外获客。”

首次推出境外采购商会员服务 “朋友圈”持续扩容提质

专业采购商与优质参展商是广交会70年来历久弥新的宝贵资源。本届广交会首次推出境外采购商会员服务，实行会员积分制，权益从展会延伸到出行、住宿、支付等场景。

“这是广交会深化采购商分级分类、推动采购商工作从‘流量管理’向‘价值运营’转变的一项新举措。”中国对外贸易中心外联处工作人员李可昕介绍，“瞄准往届采购商集中反馈的难题，不光把工具建起来，也兼顾不同客商使用习惯，让全球客商把更多精力投入洽谈。”

哥伦比亚采购商胡安·卡米洛·巴斯托连续17年参加广交会，从独自一人到带领数百位采购商参会，他说：“这些年，我亲眼见证着广交会的蜕变，也深深感受到，这里的商机如春潮涌动，对接与服务也越来越便捷贴心。每一次来，我都有新的惊喜与收获。”

据朱咏介绍，广交会“朋友圈”持续扩容提质，本届约34万名境外采购商到会采购，共建“一带一路”国家采购商报名踊跃。

首次推出22个智慧应用场景 数智赋能贸易全链条

“15米后右转”——蓝色箭头浮现在手机实时拍摄的场景上……展馆内，一位采购商打开广交会App，用“展位级导航”，很快找到了目标展位。

第140届广交会进一步提高数字化、智能化水平，将人工智能、大数据等技术深度嵌入办展全过程，首次推出22个智慧应用场景和16项AI特色应用，在国内展览业率先实现覆盖全馆的展位级导航和展位AR信息展示。

主办方介绍说，全实景的展位级导航，精度到1米，首次覆盖了全馆，让超7.5万个展位“尽在掌握”。

本届广交会上，智慧物流与智慧交通集合了物流、展品搬运、车辆进出、停放等服务，线上可以一键预约、进度实时追踪、车辆精准调度，护航两次76小时撤换展，也保障客货通行效率与安全。

朱咏说，一流展会需要一流服务，一流服务又需要一流智慧。我们持续打造智慧展馆、智慧广交会，为展客商提供全旅程、全链条、全场景的服务生态体系。

来 源：新华网

原标题： “首次”背后折射70岁广交会迎来新变化

记者：詹奕嘉、丁乐、钟焯

本文转自：温州新闻网 66wz.com