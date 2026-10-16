新华网 2026-10-16 10:26:39

记者15日从水利部了解到，北京时间10月14日晚，在法国马赛召开的国际灌排委员会第77届国际执行理事会会议上，2026年（第十三批）世界灌溉工程遗产名录正式公布，我国申报的河南沁河广利渠（五龙口）、甘肃讨赖河绿洲灌溉系统、江西上饶市广信黄沙渠、福建长泰龙津古陂灌溉工程全部成功入选。至此，中国的世界灌溉工程遗产总数已达46项。

沁河广利渠（五龙口）位于河南省西北部，至今已有2200多年历史。广利渠采用多渠首无坝引水灌溉模式，是中国为数不多完整保留明代灌溉引水主体工程结构的大型灌区，灌溉济源、焦作两地51万亩良田，是河南省主要的粮食生产核心区。

讨赖河绿洲灌溉系统位于甘肃，坐落于河西走廊中部，灌溉核心区位于嘉峪关市及酒泉市肃州区境内，始建于明代，由三大核心部分洪水河洞子渠、讨赖河干流渠系、临水河—清水河渠系构成，总灌溉面积94.78万亩，是亚欧大陆干旱区绿洲灌溉系统的典型代表。

广信黄沙渠位于江西省上饶市广信区，始建于宋代，是我国古代山区小流域低影响开发的典范。采用分布式梯级开发，由低地到高地、自下而上修筑渠系和陂塘，形成了1条主渠、24座堰坝、35条支渠及45处坑塘的自流灌溉工程体系，灌溉农田1万余亩，林地近万亩。

长泰龙津古陂灌溉工程位于福建省漳州市长泰区，包含颜府陂和十五户陂两处灌溉工程，始建于宋朝，至今已有800多年历史，是东南沿海山溪性河流上“低坝+长藤结瓜（陂—塘—圳—田）”的典型模式，现有灌溉面积2.77万亩。

记者了解到，世界灌溉工程遗产名录于2014年设立，旨在梳理世界灌溉文明发展脉络、促进灌溉工程遗产保护，总结传统灌溉工程优秀的治水智慧，为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。

来 源：新华网

原标题： 我国再添4处世界灌溉工程遗产

记者：魏弘毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com