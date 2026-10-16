新华网 2026-10-16 10:24:01

记者从国新办16日举行的新闻发布会获悉，第九届进博会创新动能更强劲，截至目前，全球首发、亚洲首展、中国首秀的代表性展品超480件，创历年新高。

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原标题： 第九届进博会首发首展首秀展品创历年新高

记者：何晓、潘洁

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