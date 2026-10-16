经济参考报 2026-10-16 10:25:28

近期，中共中央、国务院发布《关于发展新质生产力的意见》（简称《意见》），其中在“扎实推进体制机制创新”章节中明确加大金融创新产品供给，提出“完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策，壮大耐心资本”“鼓励银行开发符合新质生产力特点的贷款产品”“支持优质科技型企业上市融资”等。

从金融机构纷纷设计推出差异化创新产品赋能新质生产力发展，到投贷联动、保贷联动等协同模式加速推进，我国科技金融正迈向精耕细作的新阶段。

在中国首席经济学家论坛成员庞溟看来，此前中央金融工作会议将科技金融列为金融“五篇大文章”之首，《意见》则进一步提出壮大耐心资本、开发符合新质生产力特点的贷款产品、丰富科创债券等，科技金融已从重点解决企业初创期融资难，转向覆盖从基础研究、中试转化到产业化扩张的全生命周期服务。

适配新质生产力发展，尤其是瞄准人工智能赛道，今年下半年以来，多家金融机构纷纷推出创新产品。

在银行端，Token贷作为最受关注的创新品种，近期迎来密集落地。8月，广东首个词元经济专项金融产品“Token贷”发布，中国银行广州分行、中信银行、广州银行作为首批示范银行参与其中。中国工商银行、中国农业银行也将算力资源、Token消耗等纳入授信评价体系，“Token贷”“算力账”等产品加速落地推广。

业内专家认为，这类产品突破了传统信贷依赖实物抵押的授信逻辑，将算力消耗、词元调用等动态数据转化为可量化的信用依据，成为科技金融适配AI产业特性的关键探索。

在保险端，机构紧扣科技领域的新型风险敞口，将保障边界从有形财产延伸至数字权益、研发过程、技术转化等全新维度。例如，人保财险日前发布“AI科保”人工智能产品应用保险，填补了国内AI产品应用端专属保险空白，主要承保因AI产品性能不达标带来的调整、修复、更换、服务费退还等经济损失。此外，平安产险北京分公司近期落地首单AI模型生成内容侵权责任保险，为一家音频AI大模型企业定制肖像权与声音权侵权责任保障方案。

与金融产品创新同步推进的，是信贷、保险、股权投资等金融支持方式的协同深化。业内人士表示，由于科技型企业通常成长周期长、早期风险高，单一金融机构的支持往往难以覆盖企业从种子期到产业化的全周期融资需求。正因如此，推动机构间协同联动、构建一体化服务生态十分关键。

在此背景下，投贷联动、保贷联动等协同模式渐成主流。记者从中国工商银行获悉，其不断加强分行与子公司“投资+贷款”双向联动，为科技型企业提供接力式金融服务。“通过工银投资开展AIC（金融资产投资公司）股权投资试点业务，满足初创期、成长期科技型企业股权融资需求。后续，根据企业需求提供多元化信贷融资支持，以‘股权+债权’实现接力式融资。”工行相关负责人对记者表示。

中国人寿资产公司则从保险资金的布局发力，发挥长期资本、耐心资本优势，公司固收端科技金融存量达543亿元，投资“六张网”相关债券存量1990亿元，并助力烟台海阳核电等项目。

值得一提的是，多地政府也在积极作为，开始探索全链条生态联动模式。以上海临港新片区为例，其打通“投贷保担”，包括设立首期规模6亿元的启航系列基金；链主企业CVC（企业风险投资）基金和启航系列基金联动；长期价值信用贷款配套风险代偿机制和贷款贴息扶持，为科创企业提供专属信用贷款。

南开大学金融学教授田利辉表示，银行破解早期企业信用不足难题，券商打通硬科技股权融资与退出通道，保险覆盖创新风险损失，三方协同方能将耐心资本引向更早、更小、更硬科技。“这一生态的落地成效，核心是形成风险共担、收益共享、退出顺畅的闭环。从期限匹配、风险分散、激励相容、退出闭环多维度发力，完善容错机制与多元退出渠道。”

多项数据显示，贷款、债券、股权投资等多渠道资金协同扩容，正为新质生产力培育注入源源不断的“活水”。

央行数据显示，2026年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业30.56万家，获贷率为50.8%，比上年末高0.6个百分点；本外币科技型中小企业贷款余额4.15万亿元，同比增长20.1%。

科技创新债券产品同样日益丰富。Wind数据显示，截至今年9月末，科创债发行规模已达14577.44亿元，发行数量1488只，同比增长2.34%。此外，二级市场配套机制同步完善，24只科创债ETF总规模达3695.03亿元，与成立之初相比增长超2倍，不断吸引增量资金入场。

业内人士认为，得益于《意见》的引领和支持，金融机构有望持续迭代产品、深化服务生态协同，以精准适配的金融供给，赋能创新全链条，为新质生产力发展注入持久动能。

来 源：经济参考报

原标题： 从产品创新到投贷保联动 机构密集布局科技金融

记者 于典

本文转自：温州新闻网 66wz.com