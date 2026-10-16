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特朗普称美国不会对伊朗动用核武器

新华网 2026-10-16 10:33:30

　　美国总统特朗普15日在接受美国大全新闻网采访时说，美国不会对伊朗动用核武器，“我们没必要那样做”。

　　在被问及有报道称他正在考虑使用“炸弹之母”打击伊朗时，特朗普没有否认也没有承认相关报道，只是强调，“炸弹之母”并非核武器而是一枚威力极大的常规炸弹。

　　据报道，“炸弹之母”是美方在伊拉克战争期间研制的一种大型空爆炸弹，可在落地前爆炸，目前是美国军方威力最大的非核炸弹之一。美国有线电视新闻网15日凌晨援引多名美国官员的消息报道称，美军方已制定打击伊朗的新方案，其中包括考虑使用有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹打击伊朗核设施。

来　源：新华网

原标题： 特朗普称美国不会对伊朗动用核武器

记者：黄强　徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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