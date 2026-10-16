新华网 2026-10-16 10:28:39

挪威一个委员会15日向政府建议，允许世界最大规模的挪威主权财富基金投资涉及核武器制造的企业。

据路透社等媒体报道，这一委员会由挪威政府任命，其建议意味着“一些欧洲和美国”企业可成为投资对象。

根据挪威主权财富基金的现行道德准则，其投资对象不包括十余家西方企业，包括美国波音公司和欧洲空中客车公司，原因是这些企业涉及核武器或其部件的研发制造。

据报道，相关建议将经过广泛的意见咨询，然后由挪威政府在明年春季将结论提交议会进行表决。

挪威主权财富基金规模约为2.3万亿美元，超过半数投资于美国。挪威公共开支的四分之一来自该基金。挪威财政大臣、北约前秘书长延斯·斯托尔滕贝格曾表示，按照现行道德准则，该基金“可能将无法投向一些世界上最大的企业”，但“世界正在变化”，“民用和军用产品已经难以区分”。

来 源：新华网

原标题： 世界最大主权基金或解除对涉核武企业投资限制

记者：惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com