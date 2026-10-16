人民网 2026-10-16 10:31:51

突尼斯中华学校于近日成立，成为这个北非国家的第一所华文学校，首批报名学员超150人。

据悉，突尼斯中华学校隶属于中突文化经济协会，获得了中国驻突尼斯大使馆、孔子学院、突尼斯教育部及突尼斯市、苏塞市等4座城市市政府支持。

该校面向当地华裔、法裔和本土家庭提供中文学习和文化交流平台，设有核心中文文化课、中华才艺兴趣课，并将策划文化展演、中外游学、夏令营等特色活动。通过对接国内外中文教学资源，该校已携手龙之门教育·北京四中网校落地双师课堂，实现线上线下同步教学，未来还将与当地多所大学、中小学、幼儿园、少年宫开展合作。

突尼斯中华学校是法国小熊猫学校的第七所分校，首任校长由法国小熊猫学校校长、世界青年华校校长联合会主席罗坚担任。此前，法国小熊猫学校已在法国6座城市开办分校，此次跨地中海拓展至突尼斯，旨在依托成熟办学经验，推动学校朝着标准化、正规化、专业化、信息化、多元化稳步发展。

作为古代海上丝绸之路的重要节点，突尼斯（古迦太基）自古便是连接亚非欧的商贸要冲。中文教育在此落地，延续的正是这条古老商路上的人文交流。

“我们愿以中文为桥，播撒中华文化种子，让当地华裔子弟守住文化根脉，也让更多喜爱中国文化的突尼斯孩子获得学习中文的机会，帮助突尼斯朋友读懂中国。”罗坚表示，“期待广大海外华文教育工作者携手同行、跨越山海，当好文明互鉴的使者，让华文教育之花在全世界绽放。”

来 源：人民网

原标题： 突尼斯首所华文学校成立

记者：陈静文

本文转自：温州新闻网 66wz.com