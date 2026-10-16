新华网 2026-10-16 10:32:28

美国太空探索技术公司的货运“龙”飞船15日抵达国际空间站，为空间站运送约2860公斤科研设备和补给物资。

据美航空航天局介绍，美国东部时间15日10时27分（北京时间15日22时27分），“龙”飞船与空间站完成自动对接。飞船计划在空间站停留至11月中旬，随后携科研成果和其他货物返回地球。

“龙”飞船于美国东部时间13日6时33分（北京时间13日18时33分）左右，搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。

这是太空探索技术公司为美航空航天局执行的第35次国际空间站补给任务。据介绍，此次任务运送的货物包括太阳能电池阵列、以及用于在微重力环境下制造人工视网膜的设备和三维心脏组织模型等科研载荷。这些科研设备旨在推进相关疾病治疗研究、药物测试及其他生物医学研究。

来 源：新华网

原标题： 美货运“龙”飞船与国际空间站对接

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