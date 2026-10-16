美货运“龙”飞船与国际空间站对接
新华网 2026-10-16 10:32:28
美国太空探索技术公司的货运“龙”飞船15日抵达国际空间站，为空间站运送约2860公斤科研设备和补给物资。
据美航空航天局介绍，美国东部时间15日10时27分（北京时间15日22时27分），“龙”飞船与空间站完成自动对接。飞船计划在空间站停留至11月中旬，随后携科研成果和其他货物返回地球。
“龙”飞船于美国东部时间13日6时33分（北京时间13日18时33分）左右，搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。
这是太空探索技术公司为美航空航天局执行的第35次国际空间站补给任务。据介绍，此次任务运送的货物包括太阳能电池阵列、以及用于在微重力环境下制造人工视网膜的设备和三维心脏组织模型等科研载荷。这些科研设备旨在推进相关疾病治疗研究、药物测试及其他生物医学研究。
来 源：新华网
原标题： 美货运“龙”飞船与国际空间站对接
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
一场峰会与一座城 “一港五谷”背后的温州产业跃迁社会10-16
-
温州践行“四个宁可”理念迎战“三台两汛”纪实社会10-16
-
南麂列岛获颁全球生物多样性关键区社会10-16
-
鹿城2000余套存量毛坯房焕新入市，撬动社会投资近亿元社会10-16
-
服务追着人走 泰顺“廊桥背包”送服务进深山社会10-16
-
这项国家级赛事首度落户 瓯海如何“武”动全城？社会10-16
-
登高望海赏秋 洞头国有景区推出60岁以上长者及陪同人员免票游社会10-16
-
永嘉八月瓜、碧莲早香柚、乐清蒲瓜梨……这些“温字号”水果你吃过吗？社会10-16
-
十六米深潭内上演生命接力 游客溺水数分钟后幸运获救社会10-16
-
周六起小雨来“打卡” 周日最高温冲上33℃社会10-16