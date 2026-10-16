乌克兰军队“星链”服务已恢复
新华网 2026-10-16 10:33:24
据乌克兰《基辅独立报》15日援引乌国防部消息源称，乌军使用的“星链”服务已经恢复正常。
乌国防部称，将继续彻查导致14日乌军“星链”限速的原因和有关情况。
乌克兰总统顾问别斯克列斯特诺夫14日在社交媒体发布消息说，过去一晚，美国太空探索技术公司对运行中的“星链”卫星互联网系统终端实施限速。乌军事先并未收到相关警告，导致多个任务中断。他说：“此举并非偶然，而是与当前的政治局势有关。”
美国总统特朗普10日表示“乌克兰应该换个总统”，暗示乌总统泽连斯基在结束俄乌冲突方面做得不够，同时指责泽连斯基导致美国柴油价格上涨。太空探索技术公司创始人马斯克此后在社交媒体上写道：“泽连斯基做得太过分了。”马斯克数小时后又发帖称：“我同意，乌克兰是时候迎来新领导人了。”
来 源：新华网
原标题： 乌克兰军队“星链”服务已恢复
记者：李东旭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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