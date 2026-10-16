央广网 2026-10-16 14:17:26

2026年10月15日，由交通运输部北海航海保障中心联合中海石油（中国）有限公司天津分公司、中国移动通信集团天津有限公司共同建设的渤海海域通信感知网正式开通运行，这标志着渤海全面进入高速互联、全域感知的新阶段，将为各类涉海活动提供高速、稳定、可靠的宽带通信和实时感知服务。

2026年10月15日，由交通运输部北海航海保障中心联合中海石油（中国）有限公司天津分公司、中国移动通信集团天津有限公司共同建设的渤海海域通信感知网正式开通运行，这标志着渤海全面进入高速互联、全域感知的新阶段，将为各类涉海活动提供高速、稳定、可靠的宽带通信和实时感知服务。

渤海是我国北方重要的通航海域，航线密集、海洋生产活动频繁，且海域环境复杂。长期以来，渤海中部海域一直存在“通信感知瓶颈”，海上信号覆盖不足、环境感知能力有限，难以匹配日益增长的涉海活动需求。

随着渤海客货运输、油气开发、渔业捕捞、海上风电等产业快速发展，水上交通监管、应急搜救、群众出行等领域对高质量通信和感知服务的需求愈发迫切。为破解这一难题，在交通运输部海事局统筹组织下，北海航海保障中心联合中海石油（中国）有限公司天津分公司和中国移动通信集团天津有限公司，创新构建跨行业共建机制，正式启动渤海海域通信感知网建设。建设团队克服极端天气、海况恶劣、工期紧张、技术复杂等多重难题，依托渤海油田海上油气平台与海底光缆资源，成功开展海上超远距离通信感知基站组网建设。

这张通信感知网融合了多类海上通信与感知技术手段，由5G基站、VHF基站、AIS基站、水文观测站等四类重点设施协同发挥作用。5G基站能提供高速宽带数据传输服务，支撑海上高清视频、大数据交互等应用；VHF基站可以保障海上语音调度、应急指挥等基础通信；AIS基站能实现船岸、船船信息交互，帮助船舶自动识别身份、位置；水文观测站可以监测海洋水文数据，支撑潮流预测与环境分析。截至目前，渤海通信感知网已建成48座5G基站、8座VHF基站、6座AIS基站、4座水文观测站，综合信号覆盖率达95%，5G网络覆盖率超80%，实现渤海主要港口锚地、航路航道信号全覆盖。在保障出行方面，预计每年30万艘次船舶、500万人次旅客可直接受益；在安全监管方面，这张通信感知网为水上交通监管和应急搜救提供精准支撑；在赋能产业发展方面，通信感知网为油气开发、渔业捕捞、海上风电等产业及智能航运发展打牢通信和数据基础，推动产业协同增效。

渤海通信感知网形成了四项核心技术创新：一是感知能力自主可控。全面部署软硬件完全自主可控的国产化AIS基站，有效提升船舶信息交互水平；在油气平台设立水文观测站，显著增强潮流预测分析能力。二是传输链路高速稳定。高效复用渤海油田海陆通信资源，通过切片组网等技术，充分释放光纤、微波等通信链路潜力，搭建稳定传输链路，传输速率较原有架构提升50倍。三是网络覆盖范围显著扩大。采用龙伯球天线和四频段分集接收技术，研发应用船载网络增强设备，实现单站覆盖距离最远达30海里。四是数字底座集成智能。自主研发通信感知数据分析处理模块，实现数据清洗、融合计算、态势研判、智能分析、监测预警等核心功能。

从“通信孤岛”到“全域互联”，渤海通信感知网的建成运行，是深入落实交通强国、网络强国、能源强国、海洋强国战略的重要举措，也是推进“宽带边疆”建设的重要实践。下一步，各方将深化合作，持续补盲强链，优化网络性能，深化多源数据融合和通信感知应用，努力将渤海打造为先进通信感知技术全覆盖的标杆区域，为实现全国沿海通信感知全面覆盖积累建设经验，助力实现“人享其行，物畅其流”的美好愿景。（来源：中国移动通信集团天津有限公司）

来 源：央广网

原标题： 渤海海域通信感知网正式开通运行

本文转自：温州新闻网 66wz.com