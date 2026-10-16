美国多州起诉OpenAI 指控ChatGPT引导用户自残或伤人
央视财经 2026-10-16 14:16:47
据多家媒体近日报道，美国艾奥瓦州、堪萨斯州、亚利桑那州等八个州，在全美多地法院对美国开放人工智能研究中心OpenAI提起诉讼，指控该公司人工智能聊天机器人ChatGPT曾引导包括青少年在内的用户伤害自己或他人。
据多家媒体近日报道，美国艾奥瓦州、堪萨斯州、亚利桑那州等八个州，在全美多地法院对美国开放人工智能研究中心OpenAI提起诉讼，指控该公司人工智能聊天机器人ChatGPT曾引导包括青少年在内的用户伤害自己或他人。诉讼显示，该聊天机器人会强化错误认知，鼓励危险行为，并协助用户策划暴力事件，例如大规模枪击案。这些州指控美国开放人工智能研究中心危及居民健康，造成公共危害，要求法院下令该公司修改ChatGPT的工作方式。目前，OpenAI还没有就相关诉讼作出回应。
来 源：央视财经
原标题： 美国多州起诉OpenAI 指控ChatGPT引导用户自残或伤人
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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