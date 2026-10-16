精耕细作护航省运盛会

衢州日报 2026-10-16 14:56:36

当前，浙江省第十八届运动会赛事正开展得如火如荼。赛场之上，运动员奋勇拼搏、赛事有序运转；赛场之外，一支精干队伍日夜坚守。

当前，浙江省第十八届运动会赛事正开展得如火如荼。赛场之上，运动员奋勇拼搏、赛事有序运转；赛场之外，一支精干队伍日夜坚守。竞赛场馆部工作人员扛起了省十八运72项赛事的场馆统筹、赛程编排、现场指导、信息核验等任务。他们既是统筹全局的“指挥员”，又是扎根一线的“战斗员”，为省运会平稳有序举办筑牢第一道防线。

走遍全省选场馆

场馆是办好省运会的第一块基石。本届省运会设置39个大项，前期场馆规划历经数轮迭代，最终确定市内场馆33个、市外场馆11个。

从2023年3月起，竞赛场馆部工作人员跑遍衢州市内各县（市、区），并奔赴省内多地筛选优质场地，逐一对场馆硬件条件、属地配合度、运维成本进行核查比对，反复论证优化方案。每一处场馆的敲定背后，都历经曲折。

“皮划艇、赛艇项目最初计划落地常山，省十八运专家现场勘察后发现，原有河道赛道长度不达标，不仅占用航道，还需要穿越大桥，存在船只撞击桥墩的重大安全隐患，原定方案当即被否决。”衢州市省运会筹备办竞赛场馆部负责人朱天兵相告，他和团队第一时间跟进项目调整，多方寻找替代场地。这时，龙游主动提出在凤翔洲新建水上运动赛训中心承接该项目，一并承接马术赛事。2025年8月，新建场馆高标准完工，先后承办了浙江省青少年皮划艇锦标赛、全国皮划艇静水冠军赛等高水平赛事，为省十八运皮划艇赛事积累了办赛经验。

11处市外场馆遴选同样精益求精：丽水庆元激流回旋水上基地依托天然河道、运维成本低，主动承接皮划艇激流回旋项目；横店禹山高尔夫球场作为省十七运高尔夫比赛场馆，是本届高尔夫赛事首选之地；嘉兴市清禾奥体中心是省内首个国际标准冰球场，承接了冰球、短道速滑、花样滑冰三项冰上项目。

“历经一年多反复筛选考察，2025年10月，所有办赛场馆全部敲定。”朱天兵说，筹备期间，部门累计邀请专家现场勘察49次，出具专业指导意见33份，从严把控场馆体育工艺、运行流线、功能布局，确保全部场馆符合省运标准。

反复打磨编排赛程

竞赛场馆尘埃落定之后，科学编排赛程成为又一场硬仗。

“本次省运共有39个大项、72项比赛。如何科学有序安排各项赛事，是一件既讲科学又费脑筋的事。”朱天兵说，为此，赛程制定确立了五大核心原则：严控县域办赛密度、重点赛事集中展示、落实残健融合理念、避开升学考试与重大社会活动、联动省市多级单位统筹协调。同时，将乒乓球、山地自行车、赛艇、田径、围棋等观赏性强、极具衢州特色的赛事，集中排布在开闭幕式期间，进一步提升赛事整体氛围。

省十八运赛程编制工作于2024年5月启动，前后历经多轮修改打磨，2026年1月9日对外发布1.0版本赛程。赛程敲定之后，也并非一劳永逸。今年7月、8月间，台风“巴威”“白海豚”先后影响浙江，连续两次触发赛事熔断应急处置机制。“接到台风预警第二天，就要拿出完整的赛事调整方案来，压力很大，但必须保障赛事平稳过渡。”朱天兵说，台风“巴威”过境，他们紧急调整航空航天模型、三人制篮球等7个项目赛程；台风“白海豚”来袭，正在举行的艺术体操、射击项目赛程顺延，足球、篮球比赛整体后移。针对潜在台风“沙德尔”，团队也提前完善全套应急预案，做到未雨绸缪、有备无患。

守好信息“隐形防线”

赛场之外，竞赛场馆部办公室里还有一条看不见的保障战线。工作人员陈宇、薛红军主要负责运动员、裁判员信息录入和审核制证，本届省运会累计待核验人员达30699人，所有信息均需经过六道循环审核流程。

“经常临近下班，一批新的人员信息推送过来，陈宇、薛红军就要留下来连夜加班。”朱天兵说，很多细节都要一一核对，如果照片不合规、填报信息有误，就要点对点联系对方修改更正。省运期间，深夜十一二点办公室依旧灯火通明是常态。

“数据没有任何容错空间，一张错误照片、一条有误信息，都会直接影响检录参赛，再烦琐也必须逐项核对到位。”薛红军说，海量信息反复校验，虽然枯燥，却直接关系上万名选手能否顺利走上赛场，丝毫马虎不得。

全程跟踪指导72项赛事

除此之外，竞赛场馆部工作人员还要面对72项赛事的指导任务，同时还要直接承办26项测试赛与正赛，涵盖篮球、排球、足球三大球和田径、游泳、跳水、霹雳舞等重量级赛事。

他们的现场工作除了指导比赛之外，大到竞赛流程，小到赛场景观布置、颁奖台制作，都是他们的任务。工作人员必须眼观六路、耳听八方，遇到突发状况第一时间上前处置。

朱天兵说，两年多的接续奋战，很多开创性工作没有现成模板可以照搬，大家只能边实践、边摸索。“非常感谢部门的各位同事，大家拧成一股绳，为省运赛事安全有序举办筑牢了一道坚实的防线。”

来 源：衢州日报

原标题： 精耕细作护航省运盛会

记者 王红岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com