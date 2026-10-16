衢州日报 2026-10-16 14:56:36

浙江省第十八届运动会开幕式日渐临近，各项筹备工作进入冲刺阶段。

浙江省第十八届运动会开幕式日渐临近，各项筹备工作进入冲刺阶段。10月12日，记者来到衢州市体育中心，只见车辆往来穿梭转运物资，人们有序忙碌，排练乐曲激昂高亢。

一群来自衢州学院、衢州职业技术学院等高校的青年志愿者聚集在市体育中心，进行赛事服务培训与演练工作。

打磨志愿服务细节

下午2时，10名来自衢州学院的学生走进市体育中心，在专业人员指导下开展媒体服务业务培训。几天后，他们将为开幕式现场的媒体记者们提供志愿服务。

在省十八运执委会工作人员詹慊倩的带领下，一行人从市体育中心的入口处出发，一边走一边聆听志愿服务要点讲解。“有的志愿者是第一次来到市体育中心，所以要带他们走一遍，熟悉场地。”詹慊倩说。

媒体记者工作区域、新闻发布厅……詹慊倩带着志愿者们逐一熟悉点位，反复讲解服务重点与注意事项。全部流程结束后，所有人又坐在一起，逐一落实每个岗位的具体责任人。

“我一定做好这次志愿服务工作。”仔细了解志愿服务内容后，志愿者朱芷萱充满信心。她认为，除了培训的内容以外，场馆的洗手间、出入口、停车区等具体位置也都要熟悉，这样才能快速为服务对象给出准确答复。“我打算再走一遍场地。”

加紧筹备观赛物资

在市体育中心停车场三楼，一大片车位上摆满了观赛物资，一群志愿者忙碌其中。

“我们在分装观众礼包，共有2万多份。”省十八运工作人员吴文丽说，此项工作由180名来自衢州职业技术学院的志愿者承担。

顺着吴文丽所指的方向望去，志愿者们围成一圈，以流水线的方式分工合作，依次配齐观众礼包里的所有物品。

志愿者王思盈所在的是“矿泉水岗位”。只见她熟练地拆开一箱矿泉水，然后放进面前的礼品袋中。“这项工作看起来简单，但我要确定每个礼包袋里都有矿泉水。”王思盈说，围成一圈的志愿者会互相检查，确保礼品袋中物品不出差错。

吴文丽相告，开幕式观众礼包里共放置了矿泉水、纸巾、发光拍手器等11件物品，兼顾观演基本物资保障与氛围烘托，满足观众现场观赛需求。

分组实训护航开幕式

省十八运开幕式共招募了约1000名青年志愿者。队伍按照岗位职能划分为综合保障组、嘉宾服务组、观众服务组、媒体服务组、安保服务组、交通服务组六大组别，各支队伍各司其职、协同联动。

省十八运志愿服务工作相关负责人告知，为提升服务质量，志愿服务培训工作早已启动。9月初，全体志愿者完成了通用培训，系统学习服务礼仪、省运知识、基础沟通规范等内容。

随着开幕式的临近，各小组陆续走进场馆开展岗位实训，在现场熟悉点位、演练流程，打磨现场引导、咨询应答、秩序维护等实操能力。

来 源：衢州日报

原标题： 青年集结护航省运会

记者 汪晨云 余晓展

本文转自：温州新闻网 66wz.com