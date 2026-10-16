衢州日报 2026-10-16 14:56:36

10月12日，浙江省第十八届运动会开幕式倒计时第6天，开幕式各项筹备工作进入攻坚阶段，一场主题为“礼敬·向美好”的省运会开幕式正在加速酝酿。

10月12日，浙江省第十八届运动会开幕式倒计时第6天，开幕式各项筹备工作进入攻坚阶段，一场主题为“礼敬·向美好”的省运会开幕式正在加速酝酿。

舞台彩排精益求精

当天下午两点半，近千名演职人员整齐列队走进市体育中心体育场，开启开幕式新一轮彩排。各支参演队伍轮番上场，台前幕后工作人员坚守岗位。体育场内脚步声、指令声、乐曲声交织在一起，每一支队伍、每一处走位都反复演练，力求尽善尽美。

在“礼见山海”版块彩排现场，一组组青少年踩着音乐节拍翩翩起舞，来自杭州师范大学的学子们化身“新农人”，有的身背茶篓，有的手持鱼灯，有的手拿剪纸，有的手握直播自拍杆，他们载歌载舞，用婀娜舞姿赞美新时代。

“我们6月就接到演出任务，9月底正式入驻衢州市体育中心体育场，紧锣密鼓开展开幕式联排，队形怎么走位，动作怎么协调，像慢动作一样一帧一帧调整到最佳状态。”杭州师范大学大三学生童畅相告，开幕式越来越近了，同学们的舞蹈动作、衔接配合也更加熟练默契。他们最大的心愿，就是以最饱满的状态完成演出，让家长、老师、观众看到他们最美好的一面。

聚力打造精彩盛会

“这是一场非常值得期待的开幕式，著名舞美设计家尚天宝、视觉总设计张笑征担纲设计的开幕式舞台，是一次大胆创新的艺术实践。我从事大型活动40年，第一次看见省运会搭建起如此精美的舞台。”省十八运开幕式总顾问王军曾担任北京冬奥会大型活动部仪式演出处处长，他说，本届省运会开幕式由北京舞蹈学院牵头组建导演团队，集结了全国顶尖舞美、编创、灯光音响队伍，各方力量汇聚衢州，盛况空前。

“开幕式能不能取得圆满成功，关键看演员们最后的呈现。”彩排现场，王军对全体演员提出4点期望：一要严守纪律，树立集体观念，每一位演员的言行代表着浙江青少年形象；二要甘于奉献，珍惜参演省运会开幕式这一难得的人生机遇；三要守住安全底线，临近演出切忌思想松懈，防范各类意外事故；四要追求演出质量，自媒体时代，盛会备受全社会关注，每一位演员的神态动作，都展现着省运会的对外形象。

“再华丽的舞台灯光，都抵不过演员真挚饱满的倾情演绎。”王军说，全体演职人员要把牢最后冲刺关口，把数月排练成果充分展现，共同奉献一场精彩的省运会开幕式。

省十八运开幕式共分4个篇章。9月中旬以来，近千名演职人员陆续汇聚到市体育中心体育场开展分段彩排。特别是在国庆假期，全体人员放弃休假坚守岗位，争分夺秒开展集中联排。从节目表演、舞台调度、多媒体配合到流程衔接，大家以高标准严要求，对每一处细节反复推演、打磨优化，抠细每一个动作、校准每一个环节。

各支队伍全力备战

钱江源小浪花童声合唱团的成员，来自开化县齐溪镇中心小学和衢州市青少年宫南孔百灵合唱团，这群热爱音乐的孩子将天籁童声带上市体育中心体育场的舞台。尤其是齐溪镇中心小学的孩子们，他们自暑期便开启训练，到现在已坚持排练3个多月，演唱细节拿捏到位，彼此之间越来越默契。带队老师张玮玥表示，孩子们站上开幕式舞台，将充分展现南孔少年昂扬向上的精神风貌。

10月10日，开幕式运动员入场压力测试现场，衢州市技师学院612名代位志愿者会同引导员、执旗手、标兵，完整演练开幕式运动员入场整套流程。“我们今天首次跟代位志愿者一起彩排。通过演练，弥补了位置把控上的不足。”执旗手于二康信心满满地说，他一定要举好旗，把运动员引领到正确的位置上去。

少年歌唱者、代位志愿者、新农人演员，以及无数幕后技术、保障人员，不同身份、不同岗位的人们汇聚于市体育中心，正以饱满的热情投入省十八运开幕式合练、全要素演练。随着越来越近的倒计时鼓点，一场融合了“衢州有礼”城市品牌与奋勇争先的体育精神的开幕式盛会，即将拉开大幕。

来 源：衢州日报

原标题： “这是一场非常值得期待的开幕式”

记者 王红岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com