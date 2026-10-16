衢州日报 2026-10-16 14:55:34

离浙江省第十八届运动会开幕只剩短短数天，衢城把“有礼”告白写进街头，“全民参与、全民共享”的赛事氛围越来越浓厚。

离浙江省第十八届运动会开幕只剩短短数天，衢城把“有礼”告白写进街头，“全民参与、全民共享”的赛事氛围越来越浓厚。

公交车出租车集体“换装”

10月14日上午10点35分，记者在衢州高铁西站看到，一辆103路公交车缓缓驶离公交站台。这趟公交车是浙江省第十八届运动会（浙江省第十二届残运会）“限定涂装”，不仅穿上了好看的天青色“外衣”，还在车身多处标有“礼”字LOGO以及“办赛精彩、参赛出彩、城市添彩”宣传语，此次省运会的吉祥物“崇崇”“礼礼”也在车窗下向乘客招手致意。

记者了解到，到目前为止，市区77、103、27、16、26路公交线路的10辆公交车已完成“换装”。500辆公交车载电视循环播放省十八运相关内容，包括赛事主题、赛程安排、志愿服务等信息。500辆营运出租车的车顶LED屏，也进行滚动标语宣传。

1160余组道旗装点道路

记者乘坐公交车穿梭衢城，一路上，更多的省运会有礼“惊喜”接踵而来，“办好一个会提升一座城”“崇崇邀您来做客礼礼相伴迎省运”宣传海报令人目不暇接。

在智慧大道，记者看到，从高速公路出口向南绵延11公里的路灯竿上挂起了颜色鲜艳的道旗，上面不仅有“好运浙江衢州有礼”宣传语，还有“崇崇”“礼礼”与衢州标志性古建筑水亭门、天王塔。

衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室城市环境部工作人员告诉记者，如今在浙西大道、智慧大道、白云北大道、衢江南路、西安路、劳动路、上下街、机场路等衢城主干道，共悬挂了1160余组道旗。

“有礼”氛围弥漫衢城

“一下车就觉得眼前一亮。”来自杭州的王先生由衷感慨，衢州不愧是省十八运的举办城市，他能感受到这里的每一个人对于这场赛事的期盼与热情。

家住柯城区姜家山乡的周女士告诉记者，每天出门看到这些海报、广告、标语，不知不觉中对这场家门口的盛会越来越期待了。“开幕式一定要准时看直播！”她说。

“省十八运（省十二残运）是全省规模最大、规格最高的综合性体育赛事，这次落地衢州，是展示城市形象、凝聚城市活力、推进全民运动的重要机会。”衢州市筹办浙江省第十八届运动会（第十二届残运会）工作领导小组办公室城市环境部的一位工作人员说，“在大家共同努力下，省运会‘有礼’氛围弥漫衢城，希望市民、游客、运动员能感受到这份‘有礼’告白。”

来 源：衢州日报

原标题： 把“有礼”告白写进街头

记者 尹婵萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com