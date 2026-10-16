衢州日报 2026-10-16 14:56:30

浙江省第十八届运动会开幕式即将拉开大幕。10月15日，市筹备办后勤保障部紧扣“一赛一策、精准对接”原则，从餐饮住宿、医疗救护、交通保障等诸多方面细化举措，织就了一张严格高效而又温情脉脉的省运后勤保障网。

浙江省第十八届运动会开幕式即将拉开大幕。10月15日，市筹备办后勤保障部紧扣“一赛一策、精准对接”原则，从餐饮住宿、医疗救护、交通保障等诸多方面细化举措，织就了一张严格高效而又温情脉脉的省运后勤保障网。

食宿保障

严管细护礼遇健儿

走进衢州大花园景澜酒店，一面镌刻着孔氏南宗家庙、烂柯山、水亭门等衢州标志性景点的巨幅铜版文化墙格外引人注目。

“我们把衢州古城元素贯穿在酒店各个空间。就连房间背景墙、装饰细节，也延续衢州古城元素，让运动员在好好休息的同时，感受衢州古城的魅力。”客房部经理苏佳钰介绍，作为省十八运后勤餐饮保障酒店之一，景澜酒店拥有A、B两座楼，共229间客房、480个床位，毗邻衢州西站，距离市体育中心仅两公里。

“省十八运期间，我们把运动员集中安置在A栋专属楼层，实行专人专岗服务。”苏佳钰说，考虑到运动员训练强度大、出汗多，加强了淋浴间清扫、布草更换等工作。

“自6月开启接待任务，7月正式大规模承接省十八运赛事后勤保障，8月迎来接待高峰。”苏佳钰相告，10月，他们还将接待省十八运游泳、田径、跳水运动员，整个省运接待周期将持续至11月中旬。

餐饮保障同样严字当头。景澜酒店餐饮由拥有三十余年从业经验、斩获多项行业大奖的厨师长陈孟金负责。“运动员饮食需规避兴奋剂风险，食材由体育局指定供应商统一供给，肉品提前3天、调料提前一周送检，市场监管人员驻点酒店现场抽检，合格后方可加工。”陈孟金介绍，运动员菜单须经赛事方审定后才可制作，他特别注重热菜、主食、面点、鲜榨饮品均衡搭配。此次省运会，他精心准备了正餐热菜十余种，早餐四五十种。现烤衢州小烤饼、水晶糕、凉拌粉干、葱花馒头等悉数登场。

“一边是严谨规范的赛事保障，一边是浸润人心的衢州本土文化。”苏佳钰说，他们牢牢守住安全底线，把城市温度融入一餐一寝，让远道而来的运动健儿住得舒心、吃得安心、记住衢州味道。

“景澜酒店是市筹备办后勤保障部精心遴选的47家接待酒店（其中市本级21家）之一。”市筹备办后勤保障部何建新相告，主会场周边酒店重点承接省运接待任务，主城区可满足2.5万人同步住宿。同时，他们还争取到170万元食品安全抽检经费，对运动员食材及预包装食品开展专项检测，实现食品安全全程溯源管控。

医疗保障

快速响应守护安康

赛场上运动员奋力拼搏，赛场外一套快速响应的医疗救护体系严阵以待。后勤保障部组建医疗保障工作领导小组，出台专项医疗保障工作方案，确立13家定点保障医院，开辟绿色救治通道，为不同赛事定制差异化医疗处置方案。

早在4月29日，后勤保障部组织专项医疗培训会，围绕赛事救援、伤病救治、夏秋传染病防控开展系统授课，夯实医护人员业务能力。

截至10月15日，为做好省十八运、省十二残运医疗保障工作，全市累计派出医护人员1490人次，救护车513车次，现场接诊740人次，71人现场处置后转送医院；42名医护人员完成362人次赛前体检。

市筹备办后勤保障部汪长娥相告，从场馆驻点救护、转运绿色通道到赛前健康筛查，各个环节闭环运转，医疗保障组把赛事安全意识落到每一处点位，确保突发伤病能够快速处置、高效转运，用心守护参赛人员身体健康。

交通保障

科学调配畅达出行

交通运输方面，后勤保障部为不同赛事量身定制交通保障方案。

开闭幕式期间，他们联动交通运输部门调配600辆大巴承担人员集散转运；针对省十二残运，他们早早完成残疾人专用车辆改装，适配特殊群体出行。预计赛事全程将安排运输班次8000余次。

为方便市民游客观赛，后勤保障部还协同交通运输部门同步优化交通线路，对16路、27路、有礼1号快线等公交线路进行调整，加密运力；有针对性规划体育场馆及周边停车场车位，兼顾运动员、裁判员、观众的停车出行需求。

“从运动员驻地往返赛场的通勤班车、开闭幕式大规模人员转运、残运会特殊出行适配，再到普通市民观众的公共交通出行，我们多套方案并行，就是为了兼顾赛事刚需与市民出行，保障人流有序流转。”后勤保障部汪洋说。

开幕式在即，后勤保障部正以高标准、严要求做实每一处细节，把“衢州有礼”城市形象融入服务点滴，全力以赴护航省十八运、省十二残运安全有序举办。

来 源：衢州日报

原标题： 精细保障显温度

记者 王红岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com