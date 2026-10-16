央视新闻客户端 2026-10-16 17:38:18

2026年8月26日，雷波县召开秋季教育行政会，出现不尊重教师的错误做法，给与会教师带来严重心理伤害，造成不良社会影响。

四川雷波县学生分低教师拍照事件调查结果公布，内容如下。

2026年8月26日，雷波县召开秋季教育行政会，出现不尊重教师的错误做法，给与会教师带来严重心理伤害，造成不良社会影响。

经凉山州纪委监委、教育体育局等部门组成的工作组调查核实，雷波县为提升教育教学质量，每学期召开一次教育行政会，今年举行的秋季会议由县政府主要负责同志、县委分管负责同志、县教育体育局局长、各学校校长、幼儿园园长等参会。因会前安排有教学成果现场观摩环节，首次将期末考试平均分数较低的科任教师纳入参会范围。会议议程结束后，县政府主要负责同志临时提议，其本人、相关参会的领导干部、低分科任教师及所在学校校长一起上台合影。这一环节中，相关县领导片面理解“知耻而后勇”，安排将“耻辱”二字设为合影背景。这一错误做法严重伤害了教师职业尊严，我们深感自责、深表歉意，并诚恳接受广大教师和社会各界批评。

凉山州已责令雷波县政府向州政府作出书面检查并整改，责令雷波县教育体育局向州教育体育局作出书面检查并整改。同时，对雷波县政府主要负责同志给予党内警告处分、按程序调离县长岗位，对县委分管负责同志给予诫勉处理，对县教育体育局局长给予政务警告处分并调离教育系统。

凉山州已研究制定《加快推进教育水平整体提升工作方案》，召开全州教育水平整体提升工作推进会，在深入开展“回头看”工作的基础上，鲜明树立尊师重教导向、切实维护师道尊严，着力摒弃简单以考试分数评价学校和教师的错误做法，健全教师权益保障和评价考核机制。同时，正视凉山教育基础薄弱、欠账较多的客观实际，努力通过源头治理、统筹兼顾、系统施策，加快推进全州教育水平整体提升。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 四川雷波县学生分低教师拍照事件调查结果公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com