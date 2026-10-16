广西阳朔县通报部分商户用硫磺熏制桂花：情况属实，对相关商户采取措施
央视网 2026-10-16 17:38:58
经查，反映情况属实。目前，正对涉事桂花干流向紧急追溯，对全县桂花收购、加工、销售各环节启动拉网式排查，对相关商户已依法采取措施。
据阳朔县市场监督管理局消息，10月16日，广西桂林阳朔县食品药品安全委员会办公室发布情况通报：针对网传该县有部分商户存在硫磺熏制桂花问题，县食药安办第一时间联合林业、农业农村、市场监管、公安部门赶赴现场核查。经查，反映情况属实。目前，正对涉事桂花干流向紧急追溯，对全县桂花收购、加工、销售各环节启动拉网式排查，对相关商户已依法采取措施。该县对违法违规行为坚持零容忍，发现一起、查处一起，坚决守护食品质量安全。
来 源：央视网
原标题： 广西阳朔县通报部分商户用硫磺熏制桂花：情况属实，对相关商户采取措施
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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