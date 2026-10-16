央视网 2026-10-16 17:39:39

目前，崔某某已被公安机关依法控制，排除酒驾、毒驾嫌疑，事故调查及后续处置工作正在开展。

10月16日，江苏省南通市公安局崇川分局发布警情通报：2026年10月16日9时31分，崇川区深南路某小区店面房前停车场发生一起车辆碰撞路人事故。接当事驾驶员报警后，公安机关迅速赶赴现场，联动卫健、应急等部门全力开展救援处置。

经初步调查，崔某某（男，39岁）驾驶面包车送货过程中，因操作不当碰撞路人，致5人受伤送医，其中1人经抢救无效死亡。

目前，崔某某已被公安机关依法控制，排除酒驾、毒驾嫌疑，事故调查及后续处置工作正在开展。

来 源：央视网

原标题： 江苏通报面包车撞人致1死4伤：驾驶员操作不当，已被公安机关依法控制

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