新华网 2026-10-16 17:40:58

据澳大利亚新南威尔士州警方通报，一架轻型飞机16日在一处机场附近坠毁，机上2人死亡。坠毁地点距悉尼约200公里。

据澳大利亚新南威尔士州警方通报，一架轻型飞机16日在一处机场附近坠毁，机上2人死亡。坠毁地点距悉尼约200公里。 通报说，当地紧急服务部门16日下午接到电话，称一架轻型飞机在该州猎人谷地区一处机场附近坠毁。警方赶到现场后发现机上2名男子已死亡。死者身份尚未确认。 有关部门正对事故原因进行调查。 来 源：新华网 原标题： 澳轻型飞机坠毁致2人死亡 记者 薛艳雯 本文转自：温州新闻网 66wz.com