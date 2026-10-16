网传“洛阳博物馆闭馆是因挖出‘传国玉玺’”不实（2026·10·16）

全国网络辟谣 2026-10-16 18:49:25

辟 谣 “南水北调中线可约票钓鱼”不实

详情：近日，有网传视频称“南水北调开始上钓台，约票钓鱼啦”，引发关注。经南水北调中线方城管理处核实，南水北调中线工程并未修建钓台，视频中建筑为所辖渠段内正常维护施工项目。网传视频系信息发布者为吸粉引流恶意编造的网络谣言。

根据《中华人民共和国水污染防治法》《河南省南水北调饮用水水源保护条例》等相关规定，南水北调水域全年禁止垂钓。该水域关系饮水安全，且干渠坡岸陡滑，禁止垂钓是为了守护饮用水源，也是为了保障人员安全。（来源：“清朗河南”微信公众号）

辟 谣 网传“洛阳博物馆闭馆是因挖出‘传国玉玺’”不实

详情：近日，河南省洛阳博物馆发布《洛阳博物馆关于暂停对外开放的公告》，引发关注。有网民发帖称洛阳挖出了“传国玉玺”，有些还配有AI生成的图片和视频。经属地相关部门核实，网传信息均为谣言。此次闭馆是为更新场馆基础设施和文物保护展示设备，进一步优化展陈体系。（来源：“清朗河南”微信公众号、洛阳市互联网举报和辟谣平台）

科 普 世界粮食日丨全谷物≠粗粮杂粮

详情：今天为世界粮食日，今年全国粮食安全宣传周主题为“实施全谷物行动计划 促进节粮减损和营养健康”。当前，“全谷物”正加速走进千家万户、融入三餐四季，在更高层次、更高水平上保障国家粮食安全。

不过，要让全谷物真正“吃对”，首先要厘清一个常见误区：全谷物并不等于粗粮杂粮。

一颗完整谷物主要包括外壳、种皮、胚乳和胚四个部分。全谷物指仅去除不可食用的外壳，完整保留种皮、胚乳、胚芽的谷物籽粒。糙米、燕麦米、全麦粉、玉米、荞麦、小米等，都属于全谷物。很多人把全谷物等同于粗粮、杂粮，这是典型误区。严格来说，豆类、薯类等粗杂粮并不属于全谷物，几者概念不能混淆。

依据我国粮食行业标准《全谷物分类与标示要求》：以全谷物等为原料，经加工制成且全谷物含量在25%以上的谷物制品，才能被称为全谷物制品。所以，查看配料表时要注意：如果全麦、全谷物成分排在配料表后几位，或者含量低于25%，就不能标注“全麦”或“全谷物”，只能算作“风味杂粮食品”。

另外，全谷物虽营养出众，但并非多多益善。要从平衡角度出发，结合自身年龄、肠胃状况、慢性病情况，粗细搭配。（来源：经济日报、“央视三农”微信公众号）

通 报 安徽肥东警方查处3起网络谣言案

详情：近日，安徽肥东警方持续加大网络巡查整治力度，依法查处3起编造交通事故逃逸相关网络谣言案。

案例一：近日，蒋某某在网上发布视频，虚构肥东县发生交通肇事逃逸的虚假消息，扰乱社会公共秩序。

案例二：近日，杨某某在网络发布视频，虚构肥东县发生交通肇事逃逸的虚假信息，扰乱社会公共秩序。

案例三：近日，陆某某在浏览短视频时，未经核实，在他人发布的视频评论区内发布涉电摩交通事故“两死一伤”的虚假信息，扰乱社会公共秩序，造成不良影响。

目前，上述人员已被属地公安机关依法予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、“肥东公安”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com