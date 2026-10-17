温州日报 2026-10-17 08:57:24

天，世界粮食日。温州首家粮食文化体验门店“温粮臻选”学院路店正式开门迎客。

温州网讯 昨天，世界粮食日。温州首家粮食文化体验门店“温粮臻选”学院路店正式开门迎客。这家集粮油销售、碾米体验、粮食文创展示于一体的门店，为温州粮食文化打造了一处扎根社区的固定线下体验空间，也让藏在米袋里的粮食故事走进了市井街巷。

坐落于学院路的门店，门头的“米粒”IP标识简洁醒目。推门而入，销售区、展示区、体验区三大板块依次排布，循着“大米—餐桌—生活”的脉络，打造出了粮食文化的体验空间。货架上，大米、调味品、豆类等50多个品类货品齐全，市民既可以一站式选购米面油、杂粮调味等日常食材，也能亲手操作设备体验碾米打米，驻足粮食文创墙读懂稻米的前世今生。

“让市民看得见粮源，摸得到品质。”温州市粮食产业集团相关负责人说。这家体验店由市现代集团旗下市粮食产业集团依托成熟的供应链倾力打造。市粮食集团下属粮食供应公司联动黑龙江、吉林、辽宁等粮食主产区，持续深化与五常、松原、盘锦等优质产区直供合作，以“源头直供、本地现销”模式减少了中间流转环节，彻底避免了二手粮。此外，依托集团自建的粮食质检室持续守好食品安全关口，对入市粮油开展常态化检测，从入市源头把控粮油品质。集团还搭建了“温粮商城”微信小程序平台，与线下门店双向联动，实现了“线上下单+门店提货+一站配送”的“一步不用跑，一袋也能送”的服务体系。

“过去，粮食企业重在保障供给，如今，我们正尝试挖掘一粒米的更多价值。”温州市粮食产业集团相关负责人说，下一步，企业将联动科研单位，持续延伸粮食产业链，探索开发胚芽米乳等粮食衍生饮品，不断丰富粮食文化体验场景，让粮食跳出“主食”单一标签，衍生出更多生活化、年轻化消费场景。

来 源：温州日报

原标题： 一粒米打开城市新空间 温州首家粮食文化体验店开业

记者 邓帆慧 通讯员 黄甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com