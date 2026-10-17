温州日报 2026-10-17 08:57:24

根据全国政协部署要求，近日，住浙全国政协委员来温围绕“高水平建设健康浙江 大力推进健康中国建设”主题开展考察。

温州网讯 根据全国政协部署要求，近日，住浙全国政协委员来温围绕“高水平建设健康浙江 大力推进健康中国建设”主题开展考察。

考察团一行先后实地考察了浙南公共卫生紧急医疗救援基地及市应急医院、温州医科大学附属第一医院南白象院区、泰康之家·瓯园、温州医科大学茶山校区、中国眼谷和娄桥街道社区卫生服务中心，深入了解温州在打造“平战结合”应急医疗救援体系、医养结合优化老年健康管理、校地协同推进医学科研创新、产研转化赋能眼健康产业发展、重心下沉做优基层医疗服务等方面的工作举措与发展成效。

座谈会上，考察团听取了省卫生健康委和温州市有关负责人的情况介绍，并开展互动交流。

近年来，温州深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，全面贯彻省委高水平建设健康浙江的部署要求，坚定实施健康优先发展战略，聚力推进“医学高峰”建设，培育卫生健康新质生产力，高水平建设健康温州不断取得新成效。

考察团表示，将学深悟透习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，切实增强使命感责任感，把学习成果转化为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉，转化为高水平履职尽责的工作实践，坚定不移沿着总书记指引的方向奋勇前进；要落实好高水平建设健康浙江动员部署会确定的目标任务，创新工作举措，努力在健康中国建设中走前列、作示范；要进一步发挥优势、履职尽责，锚定目标持续助力助推，立足岗位积极建功立业，凝心聚力营造浓厚氛围，确保高水平建设健康浙江实现良好开局，充分展现住浙全国政协委员的新作为新风采。

省政协副主席、党组副书记王昌荣，全国政协常委、省政协副主席陈小平、蔡秀军，省政协副主席张学伟，住浙全国政协委员童培友等参加考察，市领导施艾珠、黄阳栩、木力陪同考察。

来 源：温州日报

原标题： 住浙全国政协委员来温考察 聚智聚力提高人民健康水平

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com