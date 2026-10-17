温州日报 2026-10-17 08:57:25

昨天，电气行业龙头企业——浙江天正电气股份有限公司在乐清举行其研制的首台固态变压器正式量产下线仪式。

温州网讯 昨天，电气行业龙头企业——浙江天正电气股份有限公司在乐清举行其研制的首台固态变压器正式量产下线仪式。这意味着天正电气在新型电力系统核心装备领域，实现了从技术预研到工程商用的关键跨越，开启竞逐数字能源万亿级赛道新征程。据了解，该款固态变压器是我省首台实现量产应用的固态变压器。

固态变压器（Solid State Transformer，SST）是一种新型变压器。当前人工智能产业快速爆发，算力中心功耗持续激增，SST正成为新型电力系统、算力供电场景的核心装备。特别是去年英伟达宣布将固态变压器定位为下一代AI数据中心供电架构的“终极方案”，把10千伏中压交流电直接高效转换为800伏直流电，点燃了SST产业风口。由此业界普遍认为，今年是固态变压器产业化元年， 2028年之后将迎来大规模商用，将爆发式增长成为数字能源领域最具潜力的万亿级产业赛道。

“传统变压器向固态变压器迭代就像‘大哥大’升级智能手机，二者底层工作逻辑完全不同，SST依托碳化硅第三代半导体器件实现高频变换，体积可缩减40%—60%，最高转换效率可达98.5%。”天正电气低压智能装备企业研究院有关负责人介绍说，传统变压器像一个被动管道，电过来就变压送走；固态变压器更像一个具备控制能力的“智能电力接口”或“能量路由器”——它不仅能变压，还能隔离、调控、补偿、治理电能质量，甚至可以做双向能量调度。

“SST是一款多功能一体化的智能变电产品，面向市场推出三个机型。”天正电气副总裁葛世伟介绍说，该公司研制的SST通过集成半导体功率器件、高频变压器和数字控制系统，可直接将交流电10千伏或35千伏输入电压转换为所需的直流电。现阶段产品优先落地新能源汽车超级充电站、新能源储能电站、零碳园区智能微网等应用场景，后续将拓展到AI算力数据中心等应用场景。

据了解，目前我市正在推动一批固态变压器应用场景试点项目，乐清固态变压器公交充电站将在本月底投用，届时电动汽车充电时间可减少三分之一以上。

在当天举行的固态变压器省级工业新产品验收评价会上，评审专家们一致认为，国内多数SST停留在实验室样机阶段，天正此次下线的SST产品关键技术达到国际先进水平。天正这套技术创新方案面向工程化落地，考虑了现场运维、绝缘可靠性、批量制造、标准化模块，在兆瓦级中压SST工程化方面走在国内第一梯队。

来 源：温州日报

原标题： 抢占数字能源万亿赛道新风口 浙江首台固态变压器在温量产下线

记者 周大正 黄文毅 通讯员 徐繁

本文转自：温州新闻网 66wz.com