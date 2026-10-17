新华网 2026-10-17 15:18:00

“九九何以重阳？”“为何把老年节定在重阳节？”“重阳为何要登高？”“重阳缘何遥望老人星？”“重阳公历最早、最晚会出现在哪一天？”……重阳将至，这些饶有趣味的知识点，你了解多少？

重阳节为农历九月初九，月、日二九相重，故称“重九”。民间亦有重九节、登高节、茱萸节、菊花节等诸多别称，是我国历史悠久的传统节日之一。

民俗学者、天津社会科学院研究员王来华介绍，在我国古老阴阳学说中，偶数属阴，奇数属阳，“九”为阳数之极。《周易》中阳爻称“九”，农历九月初九，月、日俱为九，两阳相叠，故名“重阳”。

老人们在浙江省杭州市临平区塘栖镇河西埭村重阳孝心节上参加套圈游戏。新华社记者 徐昱 摄

和重阳节一样，我国不少传统节日均为“重日”，诸如正月正、二月二、三月三、五月五、七月七。古人赋予这些重日丰富的传说与吉祥寓意，堪称一组解读中华传统吉祥文化的“数字密码”。

“九日黄花酒，登高会昔闻。”提起重阳节，人们熟知插茱萸、登高、饮菊花酒这些传统习俗。这些习俗的背后又有怎样的寓意？

据王来华介绍，古人曾认为九月初九是“恶日”，气味浓烈的茱萸能够“驱邪避灾、抵御疫病”，人们佩戴、插放茱萸，以此祈求平安康健；登高则源自古时避灾习俗，以期远离瘴气和疫病侵扰，而后逐渐演变为祈寿祈福、赏秋抒怀；菊花在古人眼中是长寿之花，以菊花泡酒，寄托延年益寿的美好期许。

在河北省邯郸市广平县第四幼儿园，老师指导小朋友学习制作重阳菊花茶。新华社发（程学虎 摄）

历经岁月演变，重阳节逐渐成为约定俗成的孝亲节日，敬老文化深入人心。2013年7月1日起实施的新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》明确，每年农历九月初九为“老年节”。

“重阳佳节来临之际，全国各地广泛开展尊老、敬老、爱老、助老主题活动。随着各项惠老助老政策不断落实，老年人的获得感、幸福感、安全感将持续提升。”王来华说道。

在浙江省温州市鹿城区万源社区，白发老人在迎重阳活动上手捧寿桃礼盒。新华社发（刘吉利 摄）

人间逢重阳，天上老人星。老人星，也就是民间熟知的“寿星”。据传早在周代便有秋分祭祀寿星的国家礼制，用以祈求国运绵长、天下安宁，《后汉书·礼仪志》也记载了祭祀老人星的大典。这一古老礼制后来流传民间，融入重阳习俗。

中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏介绍，老人星指的是船底座α星，是全天第二亮的恒星，亮度仅次于天狼星。该星位置偏南，理论上北纬37度以南区域方能观测。如果天气晴好，重阳节当天日出前两小时内，长江流域及以南地区，选择南方地平线无遮挡的高处，便可看见明亮的天狼星；顺着天狼星向下，在地平线上方不远处，便能寻到老人星。纬度越低，老人星的高度越高，越容易被观测到。

2022年2月12日，在海南省三亚市角头湾拍摄的天狼星和老人星。新华社发（罗弘扬 摄）

修立鹏同时提醒，观赏老人星不必局限于重阳节当天，一年里多个时段都能观测。

我国绝大多数传统节日依照农历推算，对应公历日期并不固定。修立鹏表示，重阳节公历日期浮动区间为10月1日至11月1日，最早可至10月1日（如2033年），最晚可到11月1日（如1995年），日期波动根源在于农历闰月。今年重阳节落在10月18日，时间适中。

重阳佳节，探寻节日背后的民俗渊源、历法规律与天文趣闻，既能加深对传统佳节的理解，也能体悟佳节承载的文化精神，感受传统文化的底蕴和内涵。

来 源：新华网

原标题： 九九何以重阳？这些趣味知识点，你了解吗？

记者 周润健

本文转自：温州新闻网 66wz.com