2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕

温州日报 2026-10-18 08:43:53

好学浙江，智享全龄。10月17日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周在温州园博园中国馆启动。来自全省各地教育行政部门、开放大学和高校继续教育部门负责人以及国家、省级“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”代表等齐聚一堂，共同见证这一时刻。

温州网讯 好学浙江，智享全龄。10月17日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周在温州园博园中国馆启动。来自全省各地教育行政部门、开放大学和高校继续教育部门负责人以及国家、省级“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”代表等齐聚一堂，共同见证这一时刻。

活动由浙江省教育厅、温州市人民政府联合主办，浙江开放大学、浙江省终身教育学会、温州市教育局、瓯海区人民政府、温州开放大学共同承办。

好学启幕 全龄共享

温州历来赓续崇学尚礼、尊师重教的文脉，认真贯彻中央和省委、省政府部署要求，全力打造“好学温州”品牌，走出一条具有温州辨识度的终身教育发展之路。

活动现场，来自全市各地的老、中、青、幼四位终身学习者代表依次登台分享学习感言，共同点亮浙江省终身学习全域地图，2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周正式启动。

温州将以此次活动周为新起点，持续升级学习服务阵地，聚焦产业升级需求，关注新市民、老年人、残疾人等群体，推出职业技能培训、创业赋能培训、适老化课程等个性化服务，深化全民阅读、市民夜校、终身教育服务乡村振兴等活动，营造更加浓厚的全民学习氛围。

好戏连台 学脉相承

启动活动以“星光闪耀 榜样力量”“一日之习 终身之学”“瓯潮汇光 学脉相承”三个篇章，集中展现浙江省全民终身学习丰硕成果和浓厚氛围。

《看见》以讲述与情景再现的形式，展现全国和浙江省“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”的先进事迹与典型做法；音乐剧《一天》以不同学习者的一天为线索，生动呈现《浙江省老年教育条例》、浙江省高校终身学习文化节、自学考试改革等浙江终身教育领域创新成果；《潮生》则以瓯越文化的诗意表达，传递终身学习理念。

好课满园 一路研学

走出主会场，一张研学打卡券，引领市民“一站式”解锁专属学习地图。

中国馆周边共设置开放教育、继续教育、人工智能、非遗美学、瓯越美食、品质生活、共富助农、家庭教育等8个主题学习区，以及由青苗、知行、银龄三大社会大讲堂组成的全民终身学习展示体验空间，将瓯越文化、数智技术、科学素养等元素融为一体，集游、研、玩、学为一体，把整座园博园变成了一所没有围墙的学校。

几步之外，第八届“华龄杯”中老年书画摄影大赛作品展同期开幕。本届展览由中共温州市委宣传部、中共温州市委老干部局、温州市教育局、温州市民政局、温州市文学艺术界联合会、温州开放大学联合举办，布设展板155块，集中展出特邀嘉宾作品与获奖作品180余幅。自2015年创办以来，“华龄杯”已连续举办八届，成为全市老年艺术群体交流展示的重要平台。活动当天，不少老年学员在作品前驻足观赏。

青苗讲堂里，专注力训练、科学探究、情商研学等课程陆续开讲；《走进南戏 体验瓯剧》课堂上，孩子们跟着老师学起南戏身段，在唱念做打中感受家乡文韵。知行学堂则面向青少年和家长，开设三位一体综合评价招生、青少年近视防控科普、本科生涯规划等课程，把家庭最关切的教育话题请进讲堂。

游园路上，8个主题学习区各具特色。人工智能展区以脑机接口、智能装备、数智教育等前沿应用，让终身学习与前沿科技同频；非遗美学展区的温州蛋画、瓯剧、木偶戏可看可学，让千年文脉融入日常；瓯越美食展区由院校师生现场烹制温州风味，把舌尖上的美食变成一堂生活课；品质生活展区的眼健康科普等健康服务，回应市民的健康关切；继续教育展区汇聚18家院校和机构，温州青年夜校、技能夜校设展推介，为在职人群点亮“闲暇课堂”；开放教育、共富助农展区同样各有侧重，学习服务触手可及。

科学探究的阵地，从课堂延伸到家庭。家庭教育区展出优秀展位16个、家庭实验作品200多件，其中温州大学城附属学校颜格同学带来的家庭实验室以昆虫研究为特色，饲养昆虫近百只、制作标本100多件，宛如一座微型昆虫乐园，吸引了一批孩子们围观。

“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会图景，正在成为现代人的日常生活方式，成为最美的城市风景。活动周期间，全省各地将结合实际开展主题鲜明的特色学习活动。

来 源：温州日报

原标题： 2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周今启幕

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com