温州日报 2026-10-18 08:45:58

山水为幕，江风伴乐，且听清风入弦。10月16日至18日，在永嘉县岩头镇楠溪江滩地音乐公园，2026 Can Festival音乐节举行。这是楠溪江滩地音乐公园首场纯器乐专场音乐节，吸引来自全国各地近2万名乐迷奔赴楠溪江畔，在绿水青山间共享音乐魅力。

温州网讯 山水为幕，江风伴乐，且听清风入弦。10月16日至18日，在永嘉县岩头镇楠溪江滩地音乐公园，2026 Can Festival音乐节举行。这是楠溪江滩地音乐公园首场纯器乐专场音乐节，吸引来自全国各地近2万名乐迷奔赴楠溪江畔，在绿水青山间共享音乐魅力。

夜幕垂落，滩地音乐公园灯光次第亮起。随着登台乐队奏响旋律，多元曲风的音符瞬间铺满山水之间。演出阵容丰富，16层、DEADTREES、L.O.E、SOTABOSH等多支后摇、独立摇滚乐队轮番登场。本次音乐节还邀请了爵士乐队，Kamasi Washington曾获格莱美提名，Ezra Collective是水星奖得主。双舞台长达数小时的持续演绎“燃炸”全场，乐迷们跟随强劲的音浪尽情摇摆，踩着激昂的鼓点释放内心激情。

“现场整体氛围夯爆了！我从第一届就来追Can Festival，这次落地楠溪江的体验真的超出预期。远离城市喧嚣，放眼开阔舒展，舞台前就是青山绿水，这片地方天生就适合音乐。”乐迷柳宇轩激动地说。第一次来到楠溪江的他还感慨，这里的环境非常适合后摇音乐节，像一个远离喧嚣的世外桃源。

听音体验是此次演出的一大亮点。主舞台沿用沉浸式扩声系统，主扩沿用全频线声源，搭配32只超低音箱，打造黄金听音区；两侧扩展音箱也进行了升级，进一步拓宽声场全景，强化声音包裹感。“我们坚持优化听感，希望让声场更加开阔，为乐迷带来更好的体验。”音乐会主办方负责人罐头介绍。乐迷侯怡然对此深有体会：“这次整体更辽阔了，尤其是环绕音，效果非常非常好，鼓的声音空间感特别强。”

舞台周边，美食区、市集区、互动区人头攒动。市集区以手作为主，歌迷们纷纷参与制作手工作品；互动区的物料交换区里，不少乐迷带上自制周边或地方特色好物交换、分享。“整体的氛围非常好，营造了一个非常充满爱的环境，大家都很友善地交换物料。”乐迷谢晓凡说。

热闹不只在音乐节现场。依托楠溪江得天独厚的山水资源，永嘉持续推动“音乐+文旅”融合发展，近年来，楠溪江持续着力打造乡村音乐漫都，“音乐经济”热度也在不断提升。

在岩头镇遇见云崖民宿，店长金晓菲忙得脚不沾地。“我们这里距离楠溪江滩地音乐公园只有6分钟左右的车程，从音乐节官宣开始，我们就已经接到了乐迷的订单。”她介绍，音乐节期间民宿客房订满，考虑到演出时间，还适当延长早餐供应时间，并提供行李寄存服务。

“希望大家也能尝尝永嘉的地道味道。”拾山听溪酒店负责人陈晓丽介绍，有乐迷提前预定了餐厅，酒店根据时令更新了菜品，推出小毛芋、板栗鸡、番薯等楠溪秋季风味。

位于三江街道的温州希尔顿酒店，音乐节期间，三天平均入住率预计将达90%以上。作为永嘉县域内新开业的高端国际品牌酒店，酒店可满足游客多元化的住宿需求。“我们酒店刚好在瓯江和楠溪江的交汇处，音乐节期间有来自全国各地的游客，甚至也有外宾入住，是我们开业以来入住率最高的日子了。”温州希尔顿酒店商务总监蔡美玲介绍。

抢抓“音乐经济”，当地吸引乐迷住下来、留下来。想在演出前后游玩，乐迷还可凭音乐节购票凭证免费乘坐楠溪江景交1号线，畅玩丽水街、芙蓉古村等楠溪江核心景区。

音乐唱响楠溪江。从2017年的楠溪江·东海跨年音乐节起步，楠溪江音乐节已走到第9个年头。“很多人通过楠溪江的音乐节，记住了楠溪江。”温州市楠溪江旅游经济发展中心有关负责人介绍，当地先后引进培育东海、星巢、ROCKTOWN、XIHUROCK、芒禾等音乐节厂牌，配套星巢音乐营、COART艺术营等，并以滩地音乐公园、丽水街为核心，植入黑胶馆、音乐酒馆等空间，持续吸引音乐人与青年游客。

当前楠溪江正创建国家5A级旅游景区，滩地音乐公园也在创建核心区范围内，音乐已然是楠溪江提升旅游知名度的重要载体。在音乐定位上，近年来楠溪江路子越走越宽。传统音乐节靠明星、靠流量，市场竞争激烈、同质化严重，楠溪江同步深耕垂类小众音乐，今年中秋举办重型音乐节，此番则为后摇音乐节。

下一步，当地计划将滩地音乐公园打造成一个音乐乐园，以音乐为主题，融入大师手作、艺术装置、新马戏等元素。“游客来了，可能不是冲着某支乐队或某个曲目，而是以游园会的形式，感受现场艺术氛围，都能收获情绪价值，让老少男女都爱来。”楠溪江旅发中心工作人员戴强说。

来 源：温州日报

原标题： 楠溪江首场纯器乐音乐节“夯爆了”，且听清风入弦！

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 刘曦 图片来源：永嘉发布

本文转自：温州新闻网 66wz.com