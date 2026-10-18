温州日报 2026-10-18 09:28:32

一份覆盖青年消费、出行、就业、安居的全周期成长礼包在龙湾落地。10月17日，温州湾新区、龙湾区青年发展大会暨“青龙计划”发布会举行，“青龙计划”三年行动启动，“青年来Wan”系列活动同步推出，一揽子服务举措面向青年集中发布。

温州网讯 一份覆盖青年消费、出行、就业、安居的全周期成长礼包在龙湾落地。10月17日，温州湾新区、龙湾区青年发展大会暨“青龙计划”发布会举行，“青龙计划”三年行动启动，“青年来Wan”系列活动同步推出，一揽子服务举措面向青年集中发布。

数据印证了龙湾对青年的吸引力：35岁以下人口占全区总人口38%，过去三年，每年在龙湾就业的大专以上毕业生超过1.6万人，人才净流入率连续5年居温州市第一。作为温州城市向东发展的主阵地，龙湾地区生产总值已突破千亿，拥有超1300家规上工业企业、十余家高能级科创平台。

“青龙计划”按“1420”体系推进：锚定一个总目标，建设四大板块，开展20项专项行动，重点打造五大标志性改革、十大标志性项目，让城市对青年更友好、青年在城市更有为。同步推出的“青年来Wan”系列活动，则把政策落到了具体场景。

消费和出行上，五大商圈组成“青悦商圈”服务联盟，推出大学生悦享消费季，即日起至2026年12月31日，在读大学生凭学生证并转发活动链接至朋友圈，可到店享受专属优惠。“青龙快线”公交站牌揭牌，线路从茶山大学城始发，串联高校、商圈、产业园区和文旅景区，直达滨海产业园区，全程35.5公里，票价4元。

就业创业上，龙湾一次性发布4000余个优质岗位，覆盖20多个专业领域，最低月薪5000元，最高年薪50万元；12名在温高校代表受聘为“青年引才大使”；“青年来Wan”首期创业体验营开营，提供3至7天免费创业体验，开设“AI创客”青创体验赛道。

安居和办事上，“安居龙湾”小程序上线，集成房源地图、在线申请、进度跟踪等功能，青年人才驿站最长可享180天免租；《青龙办事一本通服务指南》同步发布。文旅方面，龙湾发布Citywalk旅游点位、“十大趣拍点”和文旅大学生推荐官招募令。

这些举措能否接住青年，练勇的经历是一个注脚。2016年他从四川来温州读书，公司原本落在杭州，一场大创赛把他“拉”回了龙湾。创业初期缺现金流，他跑了几家银行都被拒，后来人社、科技部门帮他对接农商银行，拿到了低息贷款。更让他触动的是一个广西籍毕业生，来龙湾求职时没有劳动合同，青年人才公寓当天走绿色通道让他先住下。“选择一座城市，比起机会，更让人珍惜的是你一无所有时，有人愿意伸手帮你。”练勇说。

下一步，龙湾将对“青龙计划”20项专项行动定期赛进度、见成效，持续迭代青年政策，推动更多服务可感受、可触及。

来 源：温州日报

原标题： 青年来Wan，龙湾有请！龙湾启动“青龙计划”

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com