温州日报 2026-10-18 09:28:33

10月17日下午，温州市第九届少儿阅读马拉松大赛在全市13个公共图书馆赛点同步开赛。520名少年儿童在书香中展开了一场智慧与速度的较量，用三小时完成了一次沉浸式的自然阅读之旅。

温州网讯 10月17日下午，温州市第九届少儿阅读马拉松大赛在全市13个公共图书馆赛点同步开赛。520名少年儿童在书香中展开了一场智慧与速度的较量，用三小时完成了一次沉浸式的自然阅读之旅。

本届大赛以“这样读，野好”为口号，聚焦自然生命与野生动物保护教育。大赛由温州市图书馆统筹策划、统一命题、统一赛制，13家县（市、区）公共图书馆同步执行、异地开赛，实现“一个主题、一套书目、一场赛事”的全市联动。

当天下午1时30分，各赛点同步开启“阅读马拉松”征程。小选手们从阅读书包中取到比赛用书，随即投入沉浸式阅读，现场只听见书页翻动的沙沙声。下午2时45分，答题环节开启，试题涵盖文本细节、情节推理与主题理解，既有考察专注度的细节题，也有引导孩子思考人与自然关系的开放题。小选手们或低头沉思，或快速回忆书中片段，把阅读收获转化为笔下答案。

答题结束后，温图赛点的孩子们迎来“绿野仙踪”打卡环节。选手们沿专属路线前往各楼层主题打卡点，逐一完成套色印章，集齐印章抵达终点即可领取温图专属文创产品。有些赛点还设置“emoji猜书名”互动，孩子们争先恐后举手抢答，现场不时响起欢快的笑声和掌声。三小时赛程结束，完赛选手顺利拿到完赛证书和奖牌，各赛点还按答题正确率评选出优秀选手并颁发证书，鼓励孩子们在阅读道路上继续前行。

本届比赛用书选用《教一只猞猁忘记动物园》。该书是第二十一届文津图书少儿类提名图书，入选第六届“童阅中国”原创好童书年度书目、“爱阅童书100”、“四季童读”春季卷推荐书目、“大鹏自然童书奖”50本优秀作品等多项权威书单。

据介绍，温州市少儿阅读马拉松大赛自2018年首次举办以来，已连续举办九届。今年的主题“这样读，野好”，把阅读与自然教育巧妙结合，让孩子们在书香里遇见更广阔的世界。

来 源：温州日报

原标题： 这样读，野好！少儿阅读马拉松大赛13个赛点同步“开跑”

记者 程潇潇 通讯员 林一丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com