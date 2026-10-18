失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙
温州公安 2026-10-18 09:28:34
失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙。
失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙。
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