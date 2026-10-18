正在阅读：失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙

失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙

温州公安 2026-10-18 09:28:34
失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙。

失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙。

来　源：温州公安

原标题： 失控的牛在辖区横冲直撞，情况万分危急，民警赶紧疏散人群，呼叫特警支援将其击毙

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11