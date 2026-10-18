潮新闻 2026-10-18 09:28:34

10月17日晚，龙湾区沙城街道沧宁安全文化公园内人声鼎沸、呐喊如潮，龙湾区首届“企动龙湾”企业篮球联赛（“企BA”）揭幕战在此激情开打。首场对阵由海城街道企业联队迎战蒲州街道企业联队，第二场为长江电子对战永强供电。最终，蒲州街道企业联队以52比41取胜，长江电子以51比39取胜。

10月17日晚，龙湾区沙城街道沧宁安全文化公园内人声鼎沸、呐喊如潮，龙湾区首届“企动龙湾”企业篮球联赛（“企BA”）揭幕战在此激情开打。首场对阵由海城街道企业联队迎战蒲州街道企业联队，第二场为长江电子对战永强供电。最终，蒲州街道企业联队以52比41取胜，长江电子以51比39取胜。

龙湾区体育事业中心供图

哨声响起，球鞋摩擦地板的脆响、观众席此起彼伏的呐喊，把厂区里忙碌了一天的职工聚到了同一片球场之上。赛场内外，热闹连成一片。场边“青龙市集”一字排开，摊位上琳琅满目的商品和美食，让看球的职工和前来逛市集的市民边走边看、边逛边选。赛场边挤满了举着手机拍摄的人群，有穿着统一服装的企业啦啦队敲着助威棒，有抱着孩子的居民踮脚张望，掌声、叫好声随着一次突破上篮连成一片。

龙湾区体育事业中心供图

这场揭幕战，只是联赛的开场。根据赛事安排，本届“企BA”由龙湾区人民政府主办，于2026年10月至11月举行，分为小组赛、淘汰赛和总决赛三个阶段，设置24支队伍，分单一企业组和街道企业联队组两个组别。参赛对象为营业执照注册地在龙湾区（温州湾新区）辖区内的企业（含民办学校），企业既可单独组队，也可由同一街道企业联合组队。

龙湾区体育事业中心供图

值得一提的是，规程设置了一项特色环节：中场休息期间，双方参赛单位领队在罚球线进行3次定点投篮，每命中1球得1分，成绩计入赛事正式竞技比分。

中场休息，气氛再度升温。舞蹈、变脸、舞狮轮番登场，锣鼓声里，舞狮采青引得观众阵阵喝彩；变脸演员一转身、一拂袖，脸谱在观众眼前快速切换，掌声随之而起。穿插其间的免费抽奖，更把现场情绪推向高潮。

龙湾区体育事业中心供图

把职工从车间请上球场，把人气从赛场引向市集，正是办赛的初衷。“企BA”活动旨在擦亮龙湾本土职工体育特色IP，以赛事聚人气、促活力，赋能区域高质量发展。

来 源：潮新闻

原标题： 企动龙湾，下班即燃！龙湾首届“企BA”热血揭幕

作者 余平 汪洋 记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com