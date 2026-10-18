潮新闻 2026-10-18 09:28:34

记者从主办方获悉，第28届龙港印博会将于10月26日至28日在龙港现代印务港举办。展会将与龙港市综合材料交易市场开业同步启幕，形成“市场开业+展会举办”联动效应，以展兴市、以市托展。

记者从主办方获悉，第28届龙港印博会将于10月26日至28日在龙港现代印务港举办。展会将与龙港市综合材料交易市场开业同步启幕，形成“市场开业+展会举办”联动效应，以展兴市、以市托展。

本届印博会展览总面积3万平方米。展会坚持“纸塑并重”发展定位，重点邀约纸塑印刷、基材及配套服务企业参展，聚力打造华东地区专业化、高水平的包装行业交流展示平台。参展企业涵盖全国各地软包装设备、基材、油墨生产厂商，数码印刷、UV打印、无纺布、数控、装订设备企业，以及包括龙港在内的温州本土薄膜、不干胶等印刷材料经营主体。

龙港印博会策展人李玉信介绍，目前场馆搭建工作已基本完成，前期招商工作进展顺利，国内软包装设备、材料、油墨等相关领域的企业已齐聚龙港。“整个展会的参展企业和展品琳琅满目，可供大家选择的空间很大，这对龙港乃至全国的印刷业同仁来说都是很好的机会。”李玉信说。

本届龙港印博会落地现代印务港实现“展市融合”，展会为市场导入全国各地行业客商，市场为展会提供常态化实体交易载体，双向赋能龙港4.7万家市场主体、15万产业从业人员，持续擦亮“中国印刷城”金字招牌。现代印务港负责人钟杨瀚表示，每次展会都能带来五六万的人流量，对市场推介宣传非常有帮助。

记者了解到，现代印务港由温州市现代服务业发展集团下属温州现代锦华置业集团、龙港市新城建设发展集团两大国企强强联合，总用地约95亩，总建筑面积约12.7万立方米，打造“前店后仓、展销储一体化”的产业综合体，打通原材料供应、展示贸易、仓储物流、创新研发、跨境商贸等全链条，为区域产业高质量发展注入源源不断的动力。

“我们计划每个月进行活动，更好地把龙港上下游的买家吸引过来，让各位企业家都能安心在这里开店、把生意做好。”钟杨瀚说。

来 源：潮新闻

原标题： 展市联动 第28届龙港印博会将亮相现代印务港

作者 邓雨薇 方崇杰 图源龙港市融媒体中心

本文转自：温州新闻网 66wz.com