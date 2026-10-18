AI时代的全球青年行动：温州与青科会同行

潮新闻 2026-10-18 09:28:35

一场以AI为议题的峰会，如何不止于思想交锋？温州又如何接住AI浪潮，把全球青年科创智慧转化为可持续的产业方案？

2026世界青年科学家峰会即将开幕。今年，青科会年度议题为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”，这是青科会首次将“AI时代”写入议题标题。

放眼全局，人工智能正从技术变量加速变为产业增量：国家深入实施“人工智能+”行动，浙江加快布局人工智能终端产业，温州挂牌全国首个市级人工智能局、系统推动“八个先行”，一座城市的AI路线图已然铺开。

青科会行至第八年，从首届发出“汇聚天下英才”的邀约，到如今锚定AI时代全球青年行动，峰会命题也从对话全球转向落地产业。

一场以AI为议题的峰会，如何不止于思想交锋？温州又如何接住AI浪潮，把全球青年科创智慧转化为可持续的产业方案？

答案，在青科会的议题转向里，在温州“人工智能+”的场景底气里，也在从议题到新质生产力的转化闭环里。

往届青科会现场

从对话全球到AI行动：青科会的话题方向

2019年，首届世界青年科学家峰会在温州启幕。七年耕耘，青科会成长为我国民间科技外交的重要品牌：117个创新平台、1244个前沿项目落地生根；高新技术企业增至4772家、增长2.6倍；2024年，世界青年科学家联合会业务总部落户温州，青科会效应从短期盛会转向全年常态化的创新生态运营。

今年第八届青科会将目光投向人工智能浪潮，年度议题的三个关键词——AI时代、全球青年行动、可持续发展未来——都有清晰的决策依据。连续8年参与筹办的温州市科协有关负责人透露，“AI时代”的切入源于2024年“新质生产力”议题的铺垫与2025年“拥抱变革”的延续。2025年大模型集中爆发，年度议题呼吁科研领域正视AI、探讨科研范式改变；到了2026年，关键词从“拥抱变革”变为“全球行动”——“去年重在调整适应，今年则转向行动。”2025青科会发布的《全球人工智能领域青年科学家分布与流动研究报告》显示，全球AI领域青年科学家前10个国家占比高达83%，中国以42.72%位居第一，这份在温州发布的报告为2026年议题提供了关键支撑。

当AI技术席卷各行各业，这场峰会不再停留于思想交锋，更要直面真实世界难题：人工智能如何兼顾创新速度与伦理安全？传统制造业如何借助AI完成蝶变？青年科研力量如何把实验室成果变成可持续的产业方案？议题的变迁折射出青科会的成长逻辑：引进全球智慧，最终要落地到城市产业的土壤之中。

以“人工智能+”接住AI浪潮：温州的底气与考题

提起温州，大众印象最深的是民营经济热土、制造业重镇。鞋服、泵阀、电气、眼镜等传统产业集群构筑起经济基本盘，但AI浪潮之下，大量中小民营企业懂生产、懂市场却不懂AI；科研团队手握算法，却缺少真实的产业场景。技术与产业之间，横亘着一道“供需失语”的鸿沟。

温州也已为迎接AI浪潮铺路。2025年，温州挂牌成立全国首个市级人工智能局，构建“3412”工作体系，部署实施三年行动，全力打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。2026年8月，温州系统推动“八个先行”——合规保障、Token服务、数据供给、模数共振、场景开放、平台赋能、未来人居、区域联动。作为制造业强市，温州“AI先行”拥有赋能各行各业的广阔场景：鞋服+AI，搭上柔性智造的快车；新能源+AI，抓住能源数字化的赛道；眼镜+AI，追赶智能穿戴的体验升级；电气嵌入AI，融入智慧能源的大网。

作为全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市，温州已归集公共数据超1500亿条，落地54类全国性数据源，特色产业集群为AI落地提供了密集的真实场景。把“场景开放”作为先行之举，温州开展“AI赋能万企”专项行动，推行首购首用制度，挖掘“小切口、能付费、可复制”项目。场景“接得住”AI，关键还在打通供需间的语言壁垒——温州放大“AI行业翻译官”机制效能，升级为闭环服务项目经理，免费为企业开展AI就绪度诊断、输出落地方案。

温州数安港

从制度创新到场景落地，温州以系统思维推动人工智能从“盆景”变为“风景”。2025年，数字经济核心产业增加值增速达12.4%，位居全省第二；今年1—7月，全市新增人工智能领域企业742家、累计达1145家；今年上半年，制造业企业词元消耗较去年下半年增长2360%。在浙江省级层面，到2027年人工智能终端产业规上企业营业收入目标突破5000亿元，温州被纳入环杭州湾人工智能终端产业集群的多点联动格局，AI赋能的产业纵深正在打开。

从议题到新质生产力：AI落地的温州答卷

办好一个会，提升一座城。青科会的价值不止于两天的主会场活动，而在于会前蓄势、会中碰撞、会后持续发酵的长效机制。

环大罗山科创走廊上，“一港五谷”创新矩阵蓄势待发：中国（温州）数安港深耕数据要素与AI安全底座；中国智能谷集聚近500家智能领域企业，产业规模突破200亿元；中国眼谷依托温医大顶尖眼视光学科，孵化AI智能眼镜等产品，将传统眼镜产业链升级为智能穿戴创新高地；国际云软件谷建成人工智能计算中心，算力底座持续夯实。一个个高能级平台，就是温州承接青科会AI成果的“容器”——让峰会碰撞出的想法，有地方试验、有场景验证、有资本孵化。七年积淀，青科会已构建起“一器一园一基金一城一中心”的成果转化体系，人才引育、项目孵化、产学研对接贯穿全年。

对温州而言，青科会持续八年落地正在重塑城市气质。过去，温州标签是“敢闯敢拼的商人之城”；如今，“创新温州”的标识日益清晰，越来越多青年科研人才选择来温创业，传统制造企业主动拥抱人工智能。青科会带来的不只是项目和人才，更是思维方式的革新：民营企业家开始主动寻找科学家合作，科研人员更加重视产业落地，城市管理者持续完善科创生态。

从对话全球的科创盛会，到赋能实体的发展引擎，青科会正带来“在温州看见创新中国”的新答卷——以AI为轴，以场景为场，以转化为要，奋力打造人工智能赋能新质生产力的温州样板。

来 源：潮新闻

原标题： AI时代的全球青年行动：温州与青科会同行

作者 张嫣彬 记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com