中国新闻网 2026-10-18 09:28:35

10月16日上午，2026年中国（温州）物联传感大会在浙江乐清开幕。国内知名专家学者、企业代表、行业协会代表齐聚一堂，围绕物联网、传感技术、应用创新、生态建设、产业集聚等深入研讨、对接合作，共话产业高质量发展。

10月16日上午，2026年中国（温州）物联传感大会在浙江乐清开幕。国内知名专家学者、企业代表、行业协会代表齐聚一堂，围绕物联网、传感技术、应用创新、生态建设、产业集聚等深入研讨、对接合作，共话产业高质量发展。

物联传感是人工智能时代的感知底座，不仅是数字时代万物互联、连通物理世界与数字世界的核心桥梁，更是发展智能制造、商业航天、脑机接口、具身智能，推动人工智能赋能千行百业的重要基础。就乐清而言，拥有电气、通信连接器两大国家级产业集群，低压电气在国内市场占有率超65%，为传感器提供了丰富而广泛的应用场景；物联传感作为乐清两大国家级产业集群的自然延伸、迭代升级，产业根基深厚、链条完整、前景广阔。

大会现场。周林炯 摄

此外，为更好赋能产业端，近年来乐清持续推进高能级科创平台矩阵建设，系统构建以中国赛宝（东南）实验室、西交大雁荡山电气研究院、温州大学工业研究院为核心的“3+X”科创平台体系，清华长三角新型能源与智能感知创新中心已入驻孵化项目22个，这也为物联传感产业加速发展提供了强大的技术支撑和创新动能。

当前，乐清物联传感产业已实现规上产值485亿元，拥有规上企业379家、上市企业8家、单项冠军企业1家、工信部专精特新“小巨人”企业21家，形成一批具备国际竞争力的龙头企业。

本次在乐清举行的物联传感大会，以“传感赋能智联未来”为主题，旨在通过技术研讨、产业交流、项目对接等一系列活动，进一步推动该产业高质量发展。

开幕现场，中国（温州）物联传感园作了专题推介，并与中国传感器与物联网产业联盟举行“共建中国（温州）物联传感园行动”仪式。据介绍，该园以乐清柳白新区为核心区，规划面积3.75平方公里，打造物联传感创新极、制造基地、产业人才社区等，构建多元融合的产业生态。园区构建“四大服务平台”，全周期护航企业成长——技术创新平台联动中国赛宝（东南）实验室等高能级平台，提供中试验证、检验检测、标准制定全链条支撑；产业服务平台引入行业协会及知识产权、法律财税、工业设计、供应链对接等专业机构，让企业办事“不出园、不求人”；产业金融平台设立物联传感产业引导基金和创投子基金，配套科技信贷、融资租赁、上市辅导，系统破解企业初创期、成长期、扩张期的资金瓶颈；人才服务平台则联动省内外高校定向培养卓越工程师，为企业用工和人才引育提供支撑。

仪式上，相关战略合作、科技人才基金、投资项目等签约相继举行。中国传感器与物联网产业联盟常务副理事长郭源生、国家智能传感器创新中心副总裁朱佳骐等专家学者，分别作主旨演讲和主题演讲。与会嘉宾还围绕“打造物联传感产业高地——中国（温州）物联传感园建设的多元协同”展开圆桌对话，为园区建设和产业发展建言献策。

以会聚才，以会兴业。近年来，乐清持续举办高规格行业发展大会，依托中国电器文化节等国字号载体，集聚高端人才、链接创新资源，通过一场场思想碰撞、技术研讨、产研对接，推动产业链、创新链、人才链深度融合，为加快打造行业发展高地、推进创新乐清建设打开了更广阔的空间。（完）

来 源：中国新闻网

原标题： 中国（温州）物联传感大会在浙江乐清举行

记者 胡丰盛 郑瀚

本文转自：温州新闻网 66wz.com