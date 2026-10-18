浙江温州：超强风雨中的大战大考

央广网 2026-10-18 09:26:05

2026年夏天，对温州这座近千万人口的城市而言，注定刻骨铭心。

2026年夏天，对温州这座近千万人口的城市而言，注定刻骨铭心。

不到50天，“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个强台风接连正面登陆；其间，两次超强降雨接踵而至。间隔之短、落点之密、风雨之大，均前所未有，构成我国气象观测史上极为罕见的“三强台风、两强降雨”复合型极端天气。

三个台风轨迹惊人相似：均在西北太平洋远洋生成，一路西行直扑东海，最终在温台交界处“上岸”。7月11日半夜前后，9号台风“巴威”在温州乐清沿海二次登陆，中心最大风力达13级。不到一个月，13号台风“白海豚”几乎复刻同样路径，又在乐清登陆，之后骤然由北向南，32年来首次穿过温州主城区，贯穿9个县（市、区）。短短15天后，18号台风“沙德尔”二次登陆温州龙湾沿海，成为50天里第三个以12级及以上强度登陆温州的台风，历史罕见。

台风考验一次接着一次，强降雨又紧随其后。8月22日起，温州遭遇连续强降雨，中小河流洪水、山洪和地质灾害风险层层叠加。9月1日至2日，温州再遭特大暴雨，全市48小时面雨量268毫米，创近17年之最；苍南县24小时面雨量320毫米，突破历史极值。

气象专家分析，此次罕见天气现象是因异常偏强偏北的副热带高压所致，引导台风西行直奔东海。温州以东洋面无大型岛屿屏障，台风得以保持结构完整，以“一手台风”正面登陆，强度损耗小、破坏力大。近千万人口的温州，全域面临狂风暴雨的严峻考验。

面对极端天气，温州全市上下树牢“一个目标、四个宁可”理念，闻风而动、众志成城，坚决守住“不死人、少伤人、少损失”的底线，于狂澜中筑起一道人民至上、生命至上的钢铁防线。

大调度：一座城市的战时总动员

7月10日，温州市防汛抗台指挥部屏幕上，一团巨大白色云系正在旋转。9号台风“巴威”来势汹汹，云系直径超1500公里，几天前刚在东海完成强度四连跳，鼎盛时期中心风力长时间维持在17级以上。

今年第9号台风“巴威”(超强台风级)云图（央广网发 温州市委宣传部供图）

从7月8日至10日，温州全市防台响应从四级逐级提到一级，每一步都踩在风雨之前。市委、市政府主要领导现场坐镇指挥，视频调度各县（市、区）防汛防台工作，与相关部门加密会商研判频次。各类预警信息通过电视、广播、新媒体、村社大喇叭、短信等多渠道滚动推送，直达基层责任人、直达千家万户。

在基层，“全域清海”提前落实，19条水上客运航线停航，全市2929艘船舶在港避风，党员干部逐户核对转移名单、逐一排查地质灾害风险隐患。“巴威”成为1949年以来在7月份登陆浙江风力最强的台风，温州全市面雨量140.3毫米，沿海海面普遍出现10—13级大风。

“巴威”刚走，13号台风“白海豚”已经生成。8月9日，“白海豚”二次登陆温州乐清后，骤然由北向南穿越温州主城区，这是32年来首次。这次台风12级以上大风影响时长达30小时、最大达16级，最大3小时降雨量206毫米、超100年一遇。鹿城区老旧房、朔门古港遗址公园就处在台风路径上。在“白海豚”滞留温州境内惊心动魄的7.5个小时里，温州以变应变，上下联动打响防御战。市防指一道道指令迅速下达到一线：扩面人员转移、加固设施、应急救援，寸步不能松。

然而，风雨考验仍在继续。“8·22”强降雨、“沙德尔”台风接踵而至、风险叠加。8月28日9时，“沙德尔”二次登陆温州，赶在农历天文大潮登陆，瓯江、飞云江、鳌江三大江流域同时承压，风、雨、浪、潮“四碰头”。温州紧扣“八张风险清单”，全市全域行动，重点聚焦小流域山洪、地质灾害风险防范区、低洼易涝点、地下空间、海塘旱闸道口、在建工程、老旧房屋等关键部位，开展地毯式排查。

9月1日上午开始，更迅猛的强降雨砸向温州。这座城市第一次因为降雨启动最高级别的防汛应急响应。苍南单日面雨量打破超强台风“桑美”历史极值，温州全市降雨超过400毫米的乡镇有38个，超过300毫米的乡镇有89个，覆盖全市三分之二以上。以极限思维应对极端天气，温州全域闻令而动、全员作战、极限设防。

9月1日深夜，苍南暴雨如注，桥墩水库水位达59.06米，超过历史最高的58.92米。对8133万立方米库容的土石坝来说，溃坝风险将直接影响下游苍南县数十万人。市防指灯火通明，科学精准调度成为重大考验。这一夜，桥墩水库先后13次调整流量，下泄流量从最初200立方米/秒逐步提升至350立方米/秒，最大增至500立方米/秒。桥墩水库这一关，坝在，城在，人在。

“三台两汛”期间，温州全市成功避免2997人可能因灾伤亡。仅“9·1”特大暴雨，造成温州直接经济损失约42.75亿元，全市受灾人口近75万人，无人员死亡或失联。

大转移：与台风赛跑的生命竞速

320.3万人次。这是温州今年在“三台两汛”大战大考中，累计转移危险区域人员的总数。其中，不放心不托底的、风险隐患区域的扩面转移就有276.3万人次。每一个数字，都是对生命最庄重的承诺。

温州今年在“三台两汛”大战大考中，累计转移危险区域人员320.3万人次（央广网发 温州市委宣传部供图）

摸清转移对象、明晰转移方案、规范安置场所，每一个步骤环环相扣、层层压实，为人员转移下达铁令：应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。

“快转”，是对生命的敬畏。9月2日14时10分，文成县玉壶镇东樟村突发山洪，施工工地40间活动板房像纸盒一样被撕开。万幸的是，所有施工人员一个不少全部提前撤出。这得益于前一天晚上，市交通运输局紧急部署，全市62个在建交通工程项目全部停工，包保责任人、吹哨人15分钟内到达一线，帮助工人们完成快速有序转移。

“暖留”，是对温情的珍视。“白海豚”台风逼近，鹿城区七都街道山水智创中心避灾安置点内，一群人在烛光里围在蛋糕旁拍手合唱。七都二桥建设工地等在建工程的200余名工人中，有16位避险群众的生日在8月8日前后。“他们常年为城市建设出力，我们想让他们感受到家的温暖。”

“慢回”，是对安全的恪守。在永嘉县巽宅镇巽宅村，村干部为转移潘香莲一家八口，三天内三次登门，说尽“好话”“歹话”“狠话”，劝导他们撤离老旧房。“白海豚”登陆后的第二天上午，一家人惦记着家里的鸡鸭，想回去看看。村干部赶紧拦住。谁也没想到，当天下午，老屋塌了。“多亏你们叫我们出来，不然我们一家人就没了。”潘香莲紧握村干部的手，后怕与感激交织。

一场场转移，不是政府部门的“独角戏”，而是干部与群众心往一处想、劲往一处使的“大合唱”，在双向奔赴中把人心拢在一起，筑起最温暖的避风港。

大较量：见招拆招的全域作战

温州，历来是台风易登陆的城市。可这一次“三台两汛”，考验的“算法”变了。三场台风前脚刚走，历史罕见的强降雨就紧压上来。短时间里，风、雨、浪、潮汇聚，山体土壤含水量全面饱和，像一块吸满水的海绵。此时，一道裂缝、一处坡脚失稳，就可能撕开山体，导致整片滑塌。

海上防台，要稳。船回港，不等于船安全，必须做到“人上岸、不回流”。从紧盯一艘艘回港渔船，到督促落实“五个全部”“三个无”管控要求；从落实码头长制度，到对在港避风船舶的锚固措施再检查、再确认，一系列部署要求都指向同一个底线：风再横，也不能让一艘船漂出去。

山区防台，要严。8月15日下午，地处瑞安西部山区的林川镇遭遇短时强暴雨，全镇1小时面雨量达67毫米。收到预警后，林川镇防指立即启动响应，迅速组织驻村干部兵分多路，奔赴预警村落，开展扩面巡查和人员转移。73岁的独居老人黄银钗说起那场泥石流，声音仍带着颤音。短短20分钟的“生死时差”，让她与死神擦肩而过。

城市防台，要快。“9·1”暴雨大考，温州公用“排水橙”星夜集结，出动抢险队伍541支次、2229人次，完成111处积水点应急处置，并紧急驰援瑞安、苍南、平阳等地。温州园博园凭借提前布设的防护体系，实现了零内涝、零伤亡、零建筑物受损。

低洼地带防汛，要细。9月4日凌晨5时，平阳县麻步镇江北村一名待产孕妇突发羊水破裂，情况危急。可暴雨过后，村庄早已成了“水中孤岛”，最深处积水超一米，救护车根本开不进来。麻步镇专职消防队接到求助，立刻带队疾驰救援。最终，消防车蹬着深水与等候在外的救护车完成生命接力，产妇顺利生产。

水退了，天亮了，人平安了——这就是所有彻夜坚守的意义。

大决胜：鏖战过后的更进一步

一场风雨，就是一面镜子。它照出一座城市应急响应的水平，也照见了温州人骨子里的韧性与担当。

打赢“三台两汛”硬仗的本领，绝非一日之功。首先赢在抢先一步的科学决策。面对“9·1”特大暴雨，温州防汛应急响应在24小时内完成“四级跳”，“五停”管控果断落地，所有防御部署抢在强降雨主峰抵达前全部就位。温州依托逐小时更新、精细到乡镇的滚动预报，动态调整防御重心，实现“雨往哪里下，力量往哪里投”的科学调度。

雨势渐收，大考却未结束。国网温州供电公司累计投入5623人次巡视抢修力量，集结1042名外援人员协同作战，全市130条停运线路快速恢复送电；交通网络在完成安全排查后迅速重启，杭温高铁等逐步恢复开行，温州机场有序复航，轨道交通、高速公路梯次解除管制、恢复常态。

最深的根基在基层。市四套班子领导在特大暴雨来临时迅速下沉12个县（市、区）指挥督导，以最快速度激活市包县、县包镇、镇包村、村包户“四级包保”体系，4.6万余名防汛防台责任人下沉至风险点位、关键区域和群众身边，2391个应急小单元、4782名单元长全员到岗，党员干部、基层网格员、志愿者全员参战。

风雨里的乐观韧性，还藏在普通温州人的生活里。台风“白海豚”过境，苍南县岱岭畲族乡坑门村集结了8名党员组成抢险小分队：技术工人加固电线、清理倒伏树木；厨师安顿家禽，钻进临时厨房为困难群众煮热饭；幼儿园老师陪乡亲拉家常、哄孩子，纾解焦虑。大家不等不靠、自救先行，用各自技能恢复村庄秩序。

温州历来多台风，在与风雨的较量中，走出了一条从“被动抗灾”到“主动防御”的进阶之路。平阳县水头镇自古便是逢雨必涝的“水窝子”。2015年受“苏迪罗”台风影响，全镇受淹最深处达6米。如今再看水头，鳌江干流治理水头段、南湖分洪工程等6大防洪工程已全面建成投用，困扰当地多年的水患得到有效治理，昔日的“汪洋小镇”，如今再遇台风，已是安澜有序。

打一仗，进一步。历经风雨淬炼的温州，在全市上下汇聚起一股闻令而动的执行力、守望相助的凝聚力、团结协作的向心力。风雨过后，那股熟悉的韧劲，又在这片土地上生长起来。

云开月明，万家灯火依旧，温州安澜如初。

来 源：央广网

原标题： 浙江温州：超强风雨中的大战大考

记者 项楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com