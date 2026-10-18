增速近六成总量超去年全年 温州港海铁联运今年累计超1.4万标箱
温州网讯 日前，温州港乐清湾港区内，一只只满载货物的集装箱从海铁联运班列转运至码头堆场，随后将搭乘近洋航线驶往海外。至此，温州港今年累计完成海铁联运业务量超1.4万标准箱，同比增长59.7%，业务量已超去年全年总量。
从腹地货源分布看，浙中、浙西产业带是增长核心引擎。目前温州港已布局永康、义乌、丽水、缙云、南昌、上饶、金华、苏溪8大海铁联运站点，服务网络不断向浙中西、赣东广阔腹地延伸，深度融入金丽温开放大通道建设。其中永康东站贡献1.1万标箱，占总业务量近八成，义乌西、义乌苏溪、丽水等站点也持续稳定输送货源。
货种结构同步优化升级。当前货物以混装货物为主，占比约10%，日用杂货次之，占比6%。值得关注的是，新能源产品、家居用品等新增货种逐步起量，为海铁联运增长注入新动能。
增长的强劲势头在今年年初便已显现。今年3月，温州港海铁联运单月完成1548标箱，环比增长155%，创下年内单月增速峰值，为全年业务量持续走高打下坚实基础。
亮眼成绩的背后，是温州港持续织密联运网络、创新服务模式的深耕布局。
目前温州港累计开通外贸航线超20条，可通达菲律宾、泰国、俄罗斯以及沙特、埃及、加纳等国家和地区，近洋航线优势与内陆铁路网络高效衔接，构建起“海铁联动、海陆互济”的物流大通道。
今年5月，“义乌西-温州港”中远海运“双快”海铁联运班列成功首发，采用“铁路快线+海运快航”模式，大幅压缩货物在途时间，为企业节省综合物流成本超15%，填补了义乌经温州港至中东红海地区的线路空白。7月，“永康东-温州港”海铁联运“一站式”通关模式正式启动，依托多式联运监管模式，实现“本地报关—铁路直达—原箱出海”全链条闭环，省去原有模式的冗余环节，为浙南外贸物流通道提效增能。
此外，集疏运保障、硬件支撑同步加码。乐清湾港区温甬内支线加密运行，与既有铁路网络形成高效互补；温州港集团动态调配设备与堆场资源，精细把控作业节奏，保障集装箱班列高效衔接，同时新增空箱出运至站点服务，为客户提供更灵活多元的物流选择。当前，乐清湾港区泊位集装箱能力提升工程正加快推进，集装箱作业基础条件持续完善，为后续业务规模扩张筑牢根基。
来 源：温州日报
记者 刘欣瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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