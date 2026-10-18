“教育环温行”探秘“家校社协同育人”模式，让孩子的每一次探究都有回音

温州晚报 2026-10-18 09:43:35

当孩子在家做实验遇到卡壳，谁来回应？当家长想参与却不知从何下手，谁来指导？这些答案就在这场“教育环温行”中。10月16日，“教育环温行”主题采访团先后走进温州市实验小学桃花岛校区、温州市第十四高级中学、温州市籀园小学、瓯海区第二外国语学校，四所学校用不同路径，把学校、家庭、社会拧成一股绳，让协同育人从理念走向日常。

温州网讯 当孩子在家做实验遇到卡壳，谁来回应？当家长想参与却不知从何下手，谁来指导？这些答案就在这场“教育环温行”中。10月16日，“教育环温行”主题采访团先后走进温州市实验小学桃花岛校区、温州市第十四高级中学、温州市籀园小学、瓯海区第二外国语学校，四所学校用不同路径，把学校、家庭、社会拧成一股绳，让协同育人从理念走向日常。

温州市实验小学桃花岛校区

AI+家庭实验室，把“大拇指”变成协同力量

“他们正在用自制的空气炮比赛谁的空气动能最强。”在温州市实验小学桃花岛校区，科学老师林老师正给四年级学生开展决赛打分。多数学生选择在纸箱作为材料，根据他们前一次的比赛经验，口子越大，赢面越大。但四年级的李玥却另辟蹊径，把大矿泉水瓶当“武器”，底部用泳帽套连。她说这个创意是自己想的，在父母帮助下完成，目前成绩比较稳定，50厘米距离平均击倒11个纸杯。在另一边则是铁丝陀螺比赛。五年级孙嘉刚测试完自己的铁丝陀螺运转时间，总计1分04秒，对于这个成绩并不满意。隔壁的黄梓皓分享了制作秘诀：铁圈哪里重，中心尖点就往哪里靠，最重要的是保持重量均匀，让能量消耗最低……

这些现场场景，正是学校协同育人模式的生动注脚。学校以“大拇指”家校社行动与“AI+家庭实验室”为双载体，构建“三立方”家长培育模式，开展学习、志愿、督学三大行动，配套FM幸福力课程和“363成长模式”，培育“悦纳、尊重、责任”家教观。同时，学校深耕家庭实验室项目，联合北师大、中科大等机构，构建“家庭实验研究中心”智慧生态圈，以技术赋能学习，持续深化素养导向的科学教育改革。

模式的成效，在“AI+家庭实验室研究中心”看得见。AI互动大屏前，孩子们可以随意提问“如何建立家庭实验室”“研究紫甘蓝”等问题，AI将根据校本课程以及学生的知识储备给出相应的回答，并指导学生做好实验准备。而在大屏之外，孩子们交出的家庭实验成果同样丰富：“地球探秘纪”里，他们通过探究与创作去解开地质、地貌与生态的秘密；“校园生物‘视’界”里，他们认识校园生物、了解身边的生命，把观察变成作品。

温州市第十四高级中学玉兰庭里，家长从“旁观者”走向“共建者”温州市第十四高级中学大门西侧，有一片百余平方米的开放式空间“玉兰庭·家校舍”。过去校门口家长送餐无处驻足，如今这里被设计成家校沟通客厅、亲子温情角落、社群活动广场和文化浸润长廊。空间命名源于园中三株玉兰，也寄托着对学子温润如玉、清雅如兰的期许，“玉德砺品、兰馨励学、庭融真情”成为其精神内核，空间集交流、展示、休憩与活动于一体。

空间只是载体。依托玉兰庭，学校构建起“家长导师团、家长宣讲团、家长帮帮团”三团联动机制：导师团汇聚各行各业家长资源，走进课堂、班会与研学活动，开展生涯规划、行业科普和专业启蒙；宣讲团分享家风故事、家庭教育心得，聚焦青春期陪伴、亲子沟通、心态调适；帮帮团组成校园志愿力量，助力研学出行、艺术节展演、班级建设等德育活动。三团各展所长，把家长的阅历和经验变成鲜活的育人资源。

高一5班家长黄女士对此感受很深：“这个平台让我更了解学校，也更信任学校、支持学校，家校同心，携手共育。”她明显感到孩子进入高中后的变化：晚上十点能睡，早上6点40分起床，变得自律、懂事。以前吃完早餐就把锅盖一放，现在会想到家里还有人没吃，主动把锅盖盖好。她也分享陪伴心得：家长首先要给孩子减压，不盯着学习，给孩子无条件的爱，但要有规则、有底线，不能旷课、不能迟到。在她看来，做到了这些，成绩是自然而然的事。

温州市籀园小学

云上开物

让家庭实验室告别“离岸孤岛”

走进籀园小学，一眼就能看到去年因台风倒下雪松。学校没有简单清理，而是把它变成了一堂跨学科的项目化学习课。孩子们从测量、设计到制作、布展，融合语文、美术、劳动、工程等多领域知识，把雪松转化为校园阅读空间，项目历经科学归因、人文赋意、艺术表达、行动延展四个阶段，最终形成科学探究单、读书手册、雪松书袋、笔记本、明信片等成果，并计划在雪松曾站立的地方真正建起“雪松书屋”。

学校党委书记戴小军介绍，这棵雪松的“重生”正是学校协同育人理念的缩影：真实的问题情境，需要学校、家庭、社会共同回应。

而这样的回应，在学校的家庭实验室里同样每天都在发生。家庭实验室在温州已走过二十多年，籀园小学长期走在前面。但从1.0普及版迈向2.0提质版时，学校发现：孩子在家做实验，老师不在场；探究过程只能靠一张照片证明，思维轨迹看不见；社区里的科学家和科技馆资源，对接不上孩子的具体需求。戴小军说，这不仅是资源浪费，更是对孩子探究热情的消磨。

为此，学校打通线上线下平台。线上投用“云上开物”数字平台，内置AI助教“籀博士”，成为孩子们思维的引导者。学生们可上传照片、视频和报告，形成“个人实验室”主页和电子学习档案；教师能看到过程、在线指导；还可以点评点赞。线下，“芝麻开门”家庭实验学习中心与线上平台紧密联动，开展微课、答疑和展评，手把手指导亲子实验，并通过表彰“十佳家庭”等激励，让家长从旁观陪伴变为共学伙伴。

瓯海区第二外国语学校

生命教育打底，家长课程让家庭“向光而行”

“以前父母都是让我干嘛，现在会听从我的建议，在家里有商有量。我很开心。”四年级学生孙艺可的一番话，道出了瓯海区第二外国语学校许多家庭的变化。孩子感受到的尊重与平等，背后是学校一套系统的家长成长课程在支撑。

学校以生命教育为教育哲学，践行“无边界教育”理念，打造“三段三层三阶九维”家长成长课程体系。校长谢杰妹从教30年、经历6所学校，他结合自身经历与学校实际，围绕生命成长主线，搭建起启真家长学堂、启真家长成长营、启真家长领航班三层进阶课程。3年时间，学校开展了100多场主题家长会，还同步设立见心工作坊，推出“瓯心父母学堂”特色课程，聚焦亲子关系、心灵陪伴。办学三年，学校发展性评价连续三年区级优秀，并打造了无边界科技教育、启真家长系列化成长课程等名片。

家长的变化是最有说服力的佐证。初中家长王春苗回忆，在孩子入学之前，她参加了第一次家长会，本以为是讲成绩、抓思想的，哪知道学校谈的是关注生命本身。“就像一棵树，不能只在枝叶上用功夫，要在根上浇灌，家长要成为一个好的生态系统。”她说，家长学堂两周一次，老师会教大家如何陪伴孩子。她从孩子玩手机时温柔提醒，手机坏了给孩子马上修，后来干脆把手机全然交给孩子，这种信任让孩子对学习更自主、也更为贴近家长。

“作为家长，我们全然相信和尊重孩子，孩子与自己都会有获得。”王春苗坦诚说，以前她像掌控者、催促者、审判者，现在学会向内看，先改变自己，心慢慢安定下来。作为学校家长义工团的一员，她希望在孩子毕业后还能继续参与。

来 源：温州晚报

原标题： “教育环温行”探秘“家校社协同育人”模式，让孩子的每一次探究都有回音

记者 傅芳芳 摄影: 图片由市教育局提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com