平安鹿城 2026-10-18 09:52:00

近日，温州鹿城区委平安办联合鹿城反诈中心，温州市公安局鹿城区分局南门派出所，温州市三乐亭来到了辛均高、邓诗琦所在的錶友汇表行店对其开展慰问，授予“鹿城平安守护者”称号。

近日，温州鹿城区委平安办联合鹿城反诈中心，温州市公安局鹿城区分局南门派出所，温州市三乐亭来到了辛均高、邓诗琦所在的錶友汇表行店对其开展慰问，授予“鹿城平安守护者”称号。

这份荣誉的背后，还要从发生在店里的一起反诈劝阻事件说起。

今年9月7日

温州市鹿城区

大南路錶友汇表行

发生了一起反诈劝阻事件

13时许

店员邓诗琦正在上班

一对中年男女直奔柜台

两人的表现却有些奇怪——

不挑选，也不试戴

直接掏出手机

翻出一张劳力士手表的图片

询问店里是否有同款

并明确价格在70万元左右

巧的是，店里正好有库存

价格也刚好对得上

邓诗琦心生警惕

“是网上有人给你们报价吗？”

“还是不认识的人让你们来买？”

“为什么要买这个表？”

两人含糊其辞

先说买给家里人

又改口说用于投资

邓诗琦察觉到异常

把两人请到VIP室耐心提醒

“你们买回去自己用或收藏可以

千万不要以任何形式交给陌生人

比如上门取件、跑腿等等”

两位顾客再次表明

自己就是想买个表

邓诗琦劝了2个小时

两人还是买走了那两只手表

顾客离店后

邓诗琦马上将情况

反映给负责人辛均高

辛均高也觉得可疑

便立即报警

民警立刻来到顾客家中核实情况

发现两人正准备把手表打包寄出

看到民警后还一口咬定没被骗

在民警的耐心劝导下

夫妻俩终于意识到

自己遭遇了“投资诈骗”

手表被成功拦截

事后表行给予夫妻俩全额退款

这次警商的高效联动

成功保住了67.3万元

来 源：平安鹿城

原标题： 温州一对夫妻花67.3万元买两块手表，不挑选、也不试戴，店员果断报警！

本文转自：温州新闻网 66wz.com