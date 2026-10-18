首批“一键通”设备落地 侨眷老人有了居家应急保障
温州网讯 10月16日上午，市侨联联合中国电信温州分公司举行“一键通”智慧养老项目启动仪式。鹿城区七都街道作为项目首个落地点，将投放首批“一键通”智慧养老设备，搭建侨界专属智慧居家养老服务平台，以数字化助老保障侨乡留守老人居家安全与应急需求。
七都是知名侨乡，侨胞遍布全球32个国家和地区，现有海外华侨华人超2.65万名。多数侨胞长期在外创业打拼，家中老人独居留守，突发情况无人照应、日常照护缺位等问题突出。针对这一侨情特点，市侨联深化“侨孝心”助老志愿服务品牌建设，创新引入数字化养老服务模式，与温州电信达成战略合作，共建专属侨界“一键通”智慧居家养老服务体系。据悉，本次试点共投放100台智能设备，面向侨乡高龄、独居、留守侨眷免费配发使用。
据介绍，这款设备操作简单，集成紧急呼救、安全守护、健康监测、亲情联动、居家便民等多项实用功能，配备24小时人工后台值守。实现全天候响应、全流程跟进、全方位保障，既能快速处置居家安全隐患，也能及时联动海外亲属，有效化解侨胞跨海担忧、侨眷独居缺保障等现实问题。“儿子常年在国外总担心我一个人在家，有了这个一键呼叫，心里踏实多了。”现场一位侨眷感慨。
借助“一键通”项目，数字化为侨服务落地侨眷家中，为老人们带去安心与便利。市侨联将持续升级“侨孝心”助老服务体系，计划新增医疗健康服务，并在瓯海侨乡开展试点推广，不断扩大助老覆盖面。
来 源：温州日报
记者 鲍南南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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