温州日报 2026-10-18 10:06:06

在10月17日举行的温州湾新区、龙湾区青年发展大会上，龙湾区文广旅体局向青年重点推介了“趣拍龙湾·发现美好”十大趣拍点征集活动。这项从8月持续至10月31日的征集，正在等待更多来自青年的镜头。

温州网讯 在10月17日举行的温州湾新区、龙湾区青年发展大会上，龙湾区文广旅体局向青年重点推介了“趣拍龙湾·发现美好”十大趣拍点征集活动。这项从8月持续至10月31日的征集，正在等待更多来自青年的镜头。

现场推介中，龙湾区文广旅体局相关负责人列出多个点位：奥体中心的演唱会现场、被称作“温州阿勒泰”的天河水库、钟秀园的山下咖啡和露营基地、高新文化广场的脱口秀和话剧、永昌堡的汉服与青石板、中国眼谷的视觉健康体验、寺前街的文创民宿和小海鲜。“龙湾可以是大家的青春合伙人，在这里热爱可以成为事业。”该负责人说。

面向青年，龙湾同步放出两条通道。一条是“文旅大学生推荐官招募令”，入选大学生可获创作福利，优先参与各类文旅推广活动。另一条是创业支持：青年在龙湾开咖啡酒馆、民宿客栈、主题营地，只要线路够新、能够落地，可获一次性补助；想开文创小店、体验馆的，国有物业可成为舞台，还有租金陪伴计划。

征集的“出片率”，已有镜头在验证。国庆期间，永兴街道五溪村稻田紧挨龙湾国际机场，飞机低空掠过稻田的画面在小红书等平台持续刷屏，不少市民专程驱车前来打卡。9月首场集中采风时，近20名摄影家和短视频创作者走进百威温州工厂、温州海创园和金海湖公园，在海创园建筑前蹲守飞机入画。百万粉丝创作者dresslena留下评价：“这些自带流量的打卡点我都试过了，真的很出片。”

据悉，征集不设题材限制，手机或相机拍摄均可，单幅、组照不限，每人投稿点位数量不限。入选十大趣拍点可获2000元奖金及官方专属认证标识，10名入围选手可获500元奖金。评选采用网络投票40%加专家评审60%的综合计分模式，11月初开启投票，11月中下旬公示最终榜单。

投稿通道已在“趣拍龙湾”小程序开放

“趣拍龙湾”小程序

来 源：温州日报

原标题： 龙湾向青年发出“趣拍”邀约

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com