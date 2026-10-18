瓯海区委书记刘云峰调研小区治理工作并召开镇街书记交流会

瓯海发布 2026-10-18 10:40:23

10月17日，瓯海区委书记刘云峰率队调研小区治理工作，并召开瓯海区镇街书记交流会。

10月17日，瓯海区委书记刘云峰率队调研小区治理工作，并召开瓯海区镇街书记交流会。他强调，小区是市民生活的“幸福港湾”，要进一步完善工作打法，提升小区治理能力水平，激活基层治理的最小单元，共同推动党建引领小区治理工作走深走实。瓯海区领导董敢、张昶、黄永胜参加活动。

刘云峰一行实地走访了三垟街道新京都家园小区，深入调研党建引领小区治理工作具体开展情况。近年来，瓯海区系统治理底座日益夯实，多元治理力量不断凝聚，创新推行小区实体党支部建设、党建引领“三方协同”机制；实施银色人才助力基层治理“十条”等举措，连续多年开展“达人云集·共建邻里”等活动，引导一批红管家、银色人才、邻里达人深度参与小区治理。

交流会上，各镇街书记结合自身实践与思考作交流发言，提出了诸多具有建设性的意见建议。

刘云峰充分肯定小区治理成效，指出要把小区治理作为顺应城市工作重心转变的现实之需、提升“瓯海的一天”含金量的务实之策，更加积极主动地探索创新，努力为省、市提供更多可复制、可推广的经验模式。

刘云峰强调，要强化党建引领，把党的政治优势、组织优势转化为实实在在的小区治理效能；要优化人员力量，加大自治力量、共治力量培育力度；要细化物业管理，推动物业服务质效提升。要深化“三方协同”，做到办公场所协同、人员力量协同、日常工作协同。他要求，要压实小区治理责任链条，相关单位立足职能、各司其职，坚持协同发力、久久为功，扎实推进小区治理各项工作落地见效。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研小区治理工作并召开镇街书记交流会

记者 陈瑶、张灼晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com