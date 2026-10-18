洞头区领导开展重阳节走访慰问活动

洞头发布 2026-10-18 10:41:32

连日来，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁分别开展重阳节走访慰问活动，为老人们送去党和政府的关怀与温暖，并向洞头区老年朋友致以节日的诚挚祝福与亲切问候。

岁岁重阳金秋至，情暖桑榆润心田。连日来，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁分别开展重阳节走访慰问活动，为老人们送去党和政府的关怀与温暖，并向洞头区老年朋友致以节日的诚挚祝福与亲切问候。

“祝您重阳节快乐、福寿安康！”在北岙街道燕山花苑，洞头区委书记何莉平看望慰问洞头先锋女子民兵连首任指导员陈玉兰，与老人忆往昔、话家常、谈变化，感谢她为守护海疆、建设家乡作出的贡献，并送上慰问品和节日祝福。何莉平叮嘱属地及相关部门要用心用情做好养老服务保障，及时帮助老人解决实际困难，让老人安享幸福晚年。

在北岙街道双垅村百岁老人王松菊家中，何莉平与老人及家属促膝交谈，关切询问老人的健康状况、饮食起居和家庭情况，并送上鲜花和“福寿康宁”牌匾。何莉平表示，百岁老人是家庭的福气，也是社会的宝贵财富。希望家属们悉心照料好老人的日常生活，让尊老敬老的良好家风代代相传，为社会树立孝亲敬老的典范。

慰问中，何莉平强调，尊老敬老是中华民族的传统美德，是社会文明进步的重要体现。要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，始终把老年群体的冷暖放在心上，稳步提升养老服务保障水平，落实各项惠老政策，完善养老服务设施，丰富老年人精神文化生活，营造敬老爱老助老的良好氛围，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐，共享发展成果。

洞头区人大常委会主任刘素婷带队赴霓屿街道，看望百岁老人郑步容、柯吉仕，细致询问老人们的日常起居、身体健康情况，叮嘱他们保持乐观豁达的心态，好好保重身体，并为两位老人送上百岁老人牌匾及慰问品。同时要求相关部门持续传承弘扬尊老敬老传统美德，精准对接老人实际需求，主动帮助解决生活难题，守护好老年群体的晚年生活。

洞头区政协主席林铁赴大门镇潭头村和豆岩村，看望慰问百岁老人赵任香、陈永香，与老人及其家人亲切交谈，细心询问老人的日常起居、身体状况以及家庭照护等相关情况。林铁叮嘱老人要保重身体，并要求属地、村社持续关注高龄老人的生活需求，提供贴心服务，及时化解生活难题，让老人生活更加安心、舒心。

来 源：洞头发布

原标题： 金秋送暖 共话安康 | 区领导开展重阳节走访慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com