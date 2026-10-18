永嘉县领导开展重阳节慰问活动

永嘉发布 2026-10-18 10:42:11

在中国传统节日重阳节到来之际，连日来，永嘉县四套班子领导钟方成、胡宝锋、王晓雄到各地开展重阳节慰问活动。

在中国传统节日重阳节到来之际，连日来，永嘉县四套班子领导钟方成、胡宝锋、王晓雄到各地开展重阳节慰问活动，走访看望部分百岁老人，为他们送去党和政府的关怀，并通过他们向永嘉县老年人和老龄工作者致以节日的问候和诚挚的祝福。

永嘉县委书记钟方成来到沙头镇开展重阳节慰问活动，永嘉副县长金京明参加慰问。

“重阳节马上要到了，祝您身体健康。”沙头镇楠汇村，钟方成一行看望慰问108岁老人陈定妹，与老人及其家属并肩而坐话家常，关切询问老人的身体状况、起居饮食和家庭情况。看到老人精神矍铄，尚能自主打理部分个人生活，钟方成十分高兴，他指出，家有一老如有一宝，健康长寿是老人自身的福气，更是儿孙之幸、家庭之福，希望家属继续弘扬孝亲敬老优良家风，悉心照料好老人生活，多关注老人的精神需求，让老人在家庭的关爱中安享晚年。

在沙头镇渠口村，钟方成一行来到百岁老人胡花叶家中，为其送上“盛世人瑞”牌匾，详细询问老人的身体、生活起居等情况，悉心叮嘱老人注意添衣保暖、保重身体，一句句关切的询问、一声声温情的祝福，让老人脸上洋溢着幸福的笑容。钟方成强调，尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任，各地各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要论述，大力弘扬孝亲敬老传统美德，时刻把老年人的冷暖放在心上、抓在手上，推动落实各项惠民养老政策，用心用情解决急难愁盼问题，不断提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

永嘉县人大常委会主任胡宝锋到东城街道开展重阳节慰问活动。

胡宝锋一行先后来到东城街道渭石村、敬仁村等地，走访慰问百岁老人陈德妹、李碎柳、王守弟，为老人们送上慰问品。每到一处，胡宝锋都与老人及其家属亲切交谈，细致关切询问老人们的身体健康状况、家庭情况以及日常饮食起居，衷心祝愿老人健康长寿、生活幸福。

走访中，胡宝锋叮嘱家属要悉心照料好老人日常生活，给予老人更多陪伴与关怀。同时要求街道和村干部要常态化关心关爱老人，及时帮助解决生活中遇到的实际难题，用心做好老年群体服务保障，让老人们幸福安康安度晚年。慰问过程中，胡宝锋还为王守弟老人送上 “盛世人瑞” 牌匾。

永嘉县政协主席王晓雄到黄田街道开展重阳节慰问活动。

在枫埠村和新白岩村，王晓雄分别走访慰问了百岁老人陈阿菊、李花妹。每到一处，王晓雄与老人们亲切交谈，详细了解老人的生活、身体等情况，并叮嘱家属要时刻关心老人的生活情况和身体状况，用心用情陪伴和关心老人。

王晓雄指出，各地各部门要扎实落实各项老年福利政策和保障举措，聚焦老年群体急难愁盼，用心用情办实事、解难题，不断提升老年人幸福感、获得感，让广大老年群体共享高质量发展成果，安享幸福晚年。

来 源：永嘉发布

原标题： 县领导开展重阳节慰问活动

记者 厉定武、吴南杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com