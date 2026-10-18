文成县领导看望慰问百岁老人

文成发布 2026-10-18 10:42:53

在重阳节到来之际，连日来，文成县领导杨德听、刘金红、郑文东等看望慰问文成县百岁老人，为他们送去党和政府的温暖，并向文成县老年人致以节日的问候和祝福。

九九重阳，情暖桑榆。在重阳节到来之际，连日来，文成县领导杨德听、刘金红、郑文东等看望慰问文成县百岁老人，为他们送去党和政府的温暖，并向文成县老年人致以节日的问候和祝福。文成县领导吴可塑等陪同。

文成县委书记杨德听一行先后来到黄坦镇坑垟村、新楼村，看望慰问百岁老人蔡报源、陈盛旺。在老人家中，杨德听与老人及家属促膝交谈，详细询问老人身体状况、日常起居和家庭情况，叮嘱家属悉心照料老人生活，要求属地乡镇和有关部门靠前服务，切实保障老人安享幸福晚年。

杨德听指出，尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。各乡镇、各部门要始终关心关爱老年群体，不折不扣落实各项养老惠老政策，扎实做好养老服务保障工作，及时为老人们排忧解难。要持续完善养老服务体系，不断提升养老服务水平，更加关心老年群体精神文化生活，积极营造适老宜居的社会环境，让广大老年人共享高质量发展成果。

文成县人大常委会主任刘金红先后来到西坑畲族镇百岁老人刘夏莲、金和妙家中，关切询问老人健康情况和家庭状况，并送上“寿考以祺”牌匾。刘金红表示，百岁老人是家庭的宝贵财富，也是社会文明进步的见证。要常态化关心关爱高龄、独居老人群体，主动上门倾听诉求，精准对接并解决养老、就医等具体需求，在全社会营造孝亲敬老的浓厚氛围，不断提升老年群体的获得感、幸福感。

文成县政协主席郑文东先后来到大峃镇百岁老人王光满、王笑仙家中，向百岁老人送上节日慰问与美好祝愿。郑文东表示，百岁老人见证时代变迁，是乡村孝善文化最鲜活的载体。要持续开展养老事业发展、孝老文化传承，积极收集老年群体心声，推动更多惠老举措落地见效。要深挖本土孝善家风故事，以家风涵养乡风，带动更多家庭敬老孝亲，让敬老美德扎根基层、蔚然成风。

来 源：文成发布

原标题： 县领导看望慰问百岁老人

记者 夏季、鹏鹏、晓强、雷成、经友、友汉

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