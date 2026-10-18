平阳县领导开展重阳节慰问活动

平阳发布 2026-10-18 10:43:37

在重阳节来临之际，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷分赴各地开展重阳节慰问活动，走访看望百岁老人，为他们送去党和政府的关怀与问候，并向平阳县老年人致以诚挚的节日问候和美好祝福。

在重阳节来临之际，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷分赴各地开展重阳节慰问活动，走访看望百岁老人，为他们送去党和政府的关怀与问候，并向平阳县老年人致以诚挚的节日问候和美好祝福。

10月16日，孟晓斌先后来到昆阳镇百岁老人姜静秀、蔡存琛夫妇家中，与老人及家属聊近况、话家常，认真倾听老人讲述生活点滴，细致询问他们的身体健康状况、日常作息、饮食起居以及医疗保障情况，并为他们送上“福寿康宁”牌匾和慰问品，祝愿他们福寿绵长、喜乐安康。他叮嘱老人要保重身体、放宽心态，保持乐观健康的生活习惯，并嘱咐老人家属悉心照料起居、多多陪伴关怀，让老人舒心安享幸福晚年。

慰问中，孟晓斌指出，敬老爱老传递着民生温度，关爱老年群体是保障民生福祉的应有之义。属地乡镇和相关部门要把老龄工作摆在民生工作的突出位置，持续落细落实各项惠老敬老政策，把各项暖心举措落到实处，让党和政府的关怀直达老年群众身边，持续提升老年群体的获得感、幸福感、安全感。要常态化做好老年人走访关怀工作，重点关注高龄、独居、困难老人群体，动态掌握老人生活状况，聚焦老年人就医、居家照料、适老化改造等现实需求，持续完善“15分钟养老服务圈”，推广“银龄搭子”互助养老模式，丰富养老服务供给，精准破解老年群体急难愁盼问题。要持续深化孝亲敬老宣传引导，厚植敬老文化根基，广泛动员社会各界力量参与老龄事业建设，营造全社会关心尊重老年人的浓厚氛围，真正实现老有所养、老有所依、老有所乐。

10月17日，陈桂雷先后前往鳌江镇百岁老人姜香茶、林步光家中，与他们亲切交流、促膝长谈，详细了解老人家庭状况、照料陪护、养老待遇落实等情况，并送上“福寿康宁”牌匾和慰问品。他叮嘱老人要注意身体、舒心生活，要求相关负责人细致做好老年人日常关心探视工作，主动摸排老人实际困难，切实满足老人养老服务所需。

陈桂雷指出，尊老敬老是中华民族的传统美德，要牢固树立以人为本的服务理念，立足县域资源统筹推进养老服务提质增效，夯实基层养老阵地建设，精准对接困难老年群体的实际需求。要抓实各项养老惠民政策落地兑现，持续完善城乡居家养老服务网络，推动居家养老、社区养老服务资源下沉，打通政策服务“最后一公里”，让老年人享受到更加便捷可及的养老服务。要持续营造全社会孝老爱亲的浓厚风尚，兼顾物质保障与精神慰藉，用心用情解决老年群众的烦心事、忧心事，不断夯实养老民生根基，让广大老年群体共享县域发展成果。

平阳副县长钱况参加慰问。

来 源：平阳发布

原标题： 县领导开展重阳节慰问活动

记者 张蔚旻、陈云散、林鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com