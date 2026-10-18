情暖重阳敬桑榆 泰顺县四套班子领导开展重阳节走访慰问活动

泰顺发布 2026-10-18 10:44:51

在重阳节来临之际，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县四套班子领导分别率队开展重阳节走访慰问活动。

在重阳节来临之际，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县四套班子领导分别率队开展重阳节走访慰问活动，深入基层看望百岁老人，向老人们致以节日问候和美好祝福，向泰顺县老龄工作者和关心支持老龄事业发展的各界人士表示衷心感谢和崇高敬意。

“重阳节快到了，祝您节日快乐、健康长寿！”泰顺县委书记张银贵先后来到百岁老人赖善德、黄林凤家中，与老人及其家属促膝长谈、亲切交流，耐心询问老人的身体状况、饮食习惯、日常作息，详细了解老人医疗保障、日常体检、养老帮扶等落实情况，认真倾听生活起居中的实际困难和真实需求。他叮嘱家属要用心用情做好日常照料陪伴，细致做好健康管护，让老人保持舒心乐观的精神状态，安享健康幸福生活。

张银贵表示，尊老敬老是中华民族传统美德，爱老助老是全社会共同责任。泰顺县上下要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，持续织密养老保障网络，常态化开展高龄、独居、困难老人走访关爱，精准落地各项惠老政策，加力破解老年人就医、养老、帮扶等急难愁盼问题，不断完善全覆盖、多层次、暖心化的养老服务体系，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。要立足县域特色，深挖长寿资源、培育银发经济，把优良生态禀赋、优质老龄资源转化为共同富裕的发展优势、富民优势，推动传统养老民生事业与现代银发产业深度融合，持续提升老年群体幸福指数，让更多老年人共享泰顺高质量发展成果。

泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷先后来到百岁老人张毅民、刘玉家中，与老人及其家属围坐交谈，关切询问老人日常饮食、起居作息和身体状况，祝愿老人健康长寿、生活幸福，并送上镌刻“福寿康宁”的牌匾。看到老人精神矍铄、家庭和睦，陈钷十分欣慰，叮嘱家属在照料上多一分耐心、多一分细心，让老人晚年过得舒心。

陈钷说，百岁老人是家庭之福、社会之宝，各乡镇和相关部门要用心用情做好老龄工作，落实好各项惠老政策，健全居家社区机构相协调的养老服务体系，持续深化老年助餐、居家照护等便民服务，让老年人在家门口就能享受到便捷、专业、有温度的服务。要聚焦高龄、失能、独居等特殊困难群体，逐人建立台账、逐户落实帮扶，兜牢兜紧民生底线。要大力弘扬孝亲敬老的良好风尚，引导全社会常怀敬老之心、多做助老之事，真正让老年人老有所养、老有所依、老有所乐，共享泰顺高质量发展成果。

泰顺县人大常委会主任雷全勉一行先后来到百岁老人林夏李、刘翠玉家中，为她们送上节日的问候与祝福，与老人及家属促膝而坐、亲切交谈，细致询问老人日常饮食起居、身体健康状况。老人虽年逾百岁，但精神状态良好。雷全勉给老人送上慰问金及“福寿康宁”牌匾，祝愿老人福寿安康、颐养天年，并嘱咐老人家属要悉心照料老人日常起居，时刻关注老人身心健康。同时要求相关部门持续传承弘扬尊老敬老传统美德，精准对接老人实际需求，主动帮助解决生活难题，切实保障老年群体生活质量，让老人安享幸福舒心晚年。

泰顺县政协主席赖立峰先后来到百岁老人周长乐、何昌主家中，与老人及其家属亲切交谈，详细了解老人的身体状况、生活起居和家庭情况，为他们送上慰问金、米油等慰问品以及写着“福寿康宁”的牌匾，祝愿老人健康长寿、生活幸福，并叮嘱家属要悉心照料老人生活，让老人安享晚年。赖立峰要求各乡镇和相关部门用心用情做好老年人服务保障工作，落实好各项惠老政策，及时帮助解决实际困难，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐，在全社会营造尊老敬老爱老助老的浓厚氛围。

泰顺副县长许方航参加慰问。

来 源：泰顺发布

原标题： 情暖重阳敬桑榆 县四套班子领导开展重阳节走访慰问活动

记者 王文慧、胡佳妮、叶琦琦、郑鑫昳

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