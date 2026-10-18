人民日报 2026-10-18 11:33:01

近日，为更好地适应铁路运输发展和市场需求，国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革工作，将在11月下旬、12月下旬分2批对现行列车车次的字头字母、数字号段编排进行全面优化调整，拓展车次编排可使用的号段资源，其中新增X字头，主要用于未来最高运行时速350公里以上的复兴号动车组列车。

记者16日从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，近日，为更好地适应铁路运输发展和市场需求，国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革工作，将在11月下旬、12月下旬分2批对现行列车车次的字头字母、数字号段编排进行全面优化调整，拓展车次编排可使用的号段资源，其中新增X字头，主要用于未来最高运行时速350公里以上的复兴号动车组列车。

旅客列车方面，调整后，G、T字头分别表示最高运行时速350公里的复兴号动车组列车、300公里的动车组列车，K字头表示最高运行时速200至250公里的动车组列车。D、C、S字头分别对应动集、城际、市郊（域）旅客列车，Z、N、V字头对应不同速度等级的快速和普速旅客列车，Y字头表示普速旅游列车。货物列车方面，调整后，货运班列车次字头统一调整为B，动车组快运列车使用DH字头。

据介绍，车次调整将分两批实施，11月下旬调整普速旅客列车、旅游列车、货物列车等车次；12月下旬调整高速、动集、城际、市郊（域）旅客列车及动车组快运列车等车次。

来 源：人民日报

原标题： 国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革

记者 严冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com