央视新闻客户端 2026-10-18 11:33:01

当前，正处求职招聘旺季，一些不法分子冒用央国企名义发布虚假招聘信息引流，打着“内部推荐”“直签保录”等幌子，甚至伪造招聘录用材料，诱导求职者支付高额费用，严重侵害求职者合法权益，扰乱人力资源市场秩序。为此，人力资源社会保障部、中央网信办、教育部、公安部、国务院国资委等发布风险提示，提醒广大求职者特别是高校毕业生提高风险防范意识，谨防上当受骗。

当前，正处求职招聘旺季，一些不法分子冒用央国企名义发布虚假招聘信息引流，打着“内部推荐”“直签保录”等幌子，甚至伪造招聘录用材料，诱导求职者支付高额费用，严重侵害求职者合法权益，扰乱人力资源市场秩序。为此，人力资源社会保障部、中央网信办、教育部、公安部、国务院国资委等发布风险提示，提醒广大求职者特别是高校毕业生提高风险防范意识，谨防上当受骗。

典型套路

第一步，冒用央国企名义编造虚假招聘信息进行引流。不法分子通过社交、直播、短视频平台或线上社群、网络论坛、交流社区等，以“央国企就业”“央国企指导”“央国企规划”等噱头假冒专家权威，发布“中国XX集团急招数万人”“不限专业、基本报名就能进”“年薪XX万、有正式编制”等虚假或夸大信息，利用“话术引流”，吸引求职者主动咨询。

第二步，虚构“内部推荐渠道”骗取信任。冒称拥有企业人事内部人脉，暗示掌握“少量内部名额”“有内推、实习等资源可对接”，谎称“普通网投简历无法通过筛选，只有付费内推才能直通面试官”，渲染岗位名额紧张、错过不再有的紧迫感，贩卖求职焦虑。有的还编造聊天记录、成功案例，甚至伪造虚假的劳动合同、就业协议，让求职者误以为其有“背景”、有“关系”，放松警惕。

第三步，巧立名目收取费用实施诈骗。不法分子最终目的是骗取钱财，会以“内推服务费”“面试打点费”“入职保证金”“定金”等多种名义收取费用。收款后，常以“政策变化”“领导调整”等理由拖延搪塞，甚至直接失联。

防范提示

一是选择正规渠道求职。求职者通过互联网或线下求职，应选择央国企官网、公共就业服务机构、正规渠道举办的校园招聘活动或具有合法资质的正规职业中介等。对于职业中介资质，求职者可通过全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333App等渠道查看人力资源服务机构信息，优先选择诚信度高、经营规范的服务机构或招聘平台。

二是事前核查信息合规性。对于网络平台、自媒体公众号等发布的信息，求职者要注意核验账号资质，通过与官方网站比对等方式，多方核验岗位信息真实性，保护自身合法权益不受侵害。求职者可通过“就业在线”“国家大学生就业服务平台”“国资央企招聘平台”“中国公共招聘网”等人社、教育、国资委等部门搭建的招聘网站，查找权威央国企招聘信息。

三是警惕求职收费。对以“付费内推”“保实习、包证明”等名义，要求缴纳高额费用安排就业或实习的，均应果断拒绝。正规央国企招聘不会收取报名费、手续费、资料费、介绍费、服务费等费用。

四是保留证据依法维权。求职者要注意保留相关聊天记录、协议文本和转账凭证等，为可能的纠纷留存证据。如遭遇付费内推诈骗，第一时间向公安机关报案；同时可向人社部门劳动监察机构举报非法开展人力资源服务行为，向中央网信办违法和不良信息举报中心12377举报网络虚假招聘信息，维护自身合法就业权益。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 五部门发布警惕“央国企内推”等骗局风险提示

记者 陈钰洁 唐蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com