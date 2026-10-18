新华网 2026-10-18 11:33:01

法国多地17日发生游行示威和抗议活动，部分地区出现暴力行为，数百人被捕。

法国多地17日发生游行示威和抗议活动，部分地区出现暴力行为，数百人被捕。

法国内政部长努内兹当晚接受法国商业调频电视台采访时说，当天全法抗议人数达55万，其中巴黎有11万，初步统计全国约有400人被捕。另据法国总工会称，当天全国抗议总人数达80万。

据法国媒体报道，抗议活动聚集了农民、气候活动人士和学生等群体，部分工会也参与其中，涉及诉求包括燃油价格、生活成本、教育和公共服务等。

抗议活动伴随暴力事件。巴黎多处出现焚烧车辆、打砸商铺等乱象，里昂旅游局一分支机构当天遭纵火和抢劫，马赛、里尔的市政厅遭抗议者闯入和破坏。

受抗议活动影响，法国多地公共交通暂时中断。巴黎大众运输公司在其网站宣布，当天巴黎十余条地铁线路暂时停运，多个站点关闭。此外，巴黎卢浮宫博物馆宣布限制当天入馆参观人数，橘园美术馆当天仅对已预约访客开放。

法国总理勒科尔尼14日表示，自学生抗议活动开始后，已有248名学生、937名警察和宪兵以及149名教育系统工作人员受伤。

自9月中旬以来，法国已发生多轮学生抗议活动，主要聚焦师资短缺、校舍失修等问题。法国媒体报道说，巴黎郊区部分高中最先开始罢课，抗议活动逐渐蔓延至全国多地。（完）

来 源：新华网

原标题： 法国多地发生大规模抗议 数百人被捕

记者 孙毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com