新华网 2026-10-18 11:33:02

负责对外投资和经济合作的俄罗斯总统特别代表基里尔·德米特里耶夫17日表示，美国总统特朗普决定放松对俄制裁“具有历史意义”，俄方将继续与美方开展经济对话。

负责对外投资和经济合作的俄罗斯总统特别代表基里尔·德米特里耶夫17日表示，美国总统特朗普决定放松对俄制裁“具有历史意义”，俄方将继续与美方开展经济对话。

德米特里耶夫当天就特朗普豁免对俄实施多项制裁在社交媒体发文说，这是“重要且真正具有历史意义的时刻”，美方相关制裁法案原本可能导致俄美经济合作完全中断，并严重损害美国和全球经济。

他表示，俄美经济合作“符合两国利益，有助于维护全球经济稳定，并为建立互信和实现持久和平奠定基础”。“俄美经济对话以及推动和平的努力将继续……而全球安全、合作与繁荣的敌人们不会对此感到高兴。”

这是5月13日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者郝建伟摄

特朗普16日签署行政令，豁免对俄罗斯实施多项制裁措施，豁免内容涉及《2026年格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》中大部分条款。豁免将持续有效，直至美国总统或国务卿与财政部长等官员协商后采取进一步行动。

特朗普与俄总统普京9日通电话，就俄罗斯向美国及全球市场提供柴油达成一致。乌克兰总统泽连斯基认为美国这样做“是在投资战争”，他对此表示失望并称感觉“遭背叛”。法国总统马克龙16日表示，美方的做法释放了美欧分裂的信号。

来 源：新华网

原标题： 俄官员称特朗普放松对俄制裁有“历史意义”

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com